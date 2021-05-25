一篇文秒懂PCR多複雜！醫檢師「驗一個按288次」　酸民看完閉嘴了

▲PCR檢驗。（圖／網友張郎授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎核酸檢測（PCR）採檢耗時久，過程複雜又困難，一名醫事人員在臉書公開PCR程序，從採樣過後就有一連串的檢驗待進行，「檢驗人員的大拇指加一次樣品要按96次，一個樣品有三種東西，總共要按288次」，長篇大論讓人秒懂PCR有多繁雜。

醫事人員張郎在臉書表示，PCR採檢第一步是從肺部支氣管相關位置採樣，利用化學物質將組織分解後靜置，小心取出上層透明部分，再將離心後得到的沉澱物風乾，後續還要進行無數程序，最後才能得出最重要的數據「Ct值」，「意思是 cDNA被酵素放大的次數」。

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他解釋，找到新病毒株之所以耗時長，是因為「分離病毒株需要藉由許多分層離心的梯度」，檢驗人員必須在0.3公分的銅網上，將病毒樣品放置烘乾一天，有時候還得使用電子顯微鏡在銅網300個洞中找到病毒，最後蛋白質晶體繞射找到推測的蛋白質結構，才能進行基因定序，找出病毒的真實身分。

▲檢驗一次要按288次，一天要驗10件以上。（圖／網友張郎授權提供）



張郎透露，檢驗人員加一次樣品要按96次，總共得按288次，並在0.3公分、300個銅網小洞裡找病毒，「在一天內要重複這件事至少10次，下班回家還要看新聞被你們罵驗太慢」，他感慨，人民以為自己知道很多所以大肆批評，豈料一個PCR背後就有多少複雜流程，「其實你知道的真的比你想像的還少」。

同行回應，「我們的職業傷害在大拇指，還有目珠啦～ 一直盯著那些小洞洞。」其他網友也留言，「看了都快哭了...這工作量」、「還好我是生科系所以看得懂，真的辛苦你們了，一起加油」、「雖然是三類的但似懂非懂的看完了，上次做 PCR 好像是在十年前的普生實驗室…還在說檢驗能量怎麼可能不足的真的不知道箇中辛苦。」