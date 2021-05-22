快訊／「校正回歸400例」原因遭爆料　新北衛生局秒打臉回應了

記者羅婉庭／新北報導

針對民進黨指出「校正回歸400例」主因是雙北市府通報慢、地方沒有確實上報。對此，新北市衛生局長陳潤秋停頓三秒指出，主要不是新北市的，陳時中說得很清楚，通報簡化是很重要的，中央目前已經簡化程序，趕快將漏洞補起來，開放簡化後，資了就不會塞車。

針對「校正回歸」被網路嘲諷一事，政府高層放出消息指出，這「校正回歸」的400多例，關鍵在雙北與各地方衛生單位昨晚回頭重整上萬筆資料時，發現沒有完成上傳程序，言下之意這校正的400多例，是地方衛生單位沒有確實上報中央所致。對此，侯友宜表示，因為篩檢塞車，光新北市最高達落差6天，他昨天也和衛福部長陳時中熱線20分鐘，找出詳細答案。

侯友宜表示，校正回歸到原有的其他天數，昨天晚上，他特別打給陳時中確認，中央分兩時段給地方每天的案例資訊，一是在傍晚6點，一個是隔天中午，他看到人數倍增，就向陳時中確認。

侯友宜指出，因為時間、資訊有落差，往往中央在確診個案篩檢過程中，有擁擠的狀況，時間有落差，光新北市最高達落差6天，為了防止造成防疫破口，中央防疫一起來，成立國家篩檢隊，集合起民間業者力量。

侯友宜說，他昨天和陳時中通話20分鐘，因為中央篩檢速度受到擠壓，這過程中，很多確診者在等，「為什麼沒通知我就醫」，請大家體諒，難免會有塞車狀況，希望趕快打疫苗，讓第一線防護人員施打，先給醫護同仁，在給警消和救護體系，再來是防疫旅館。

▲侯友宜成立熱區防疫中心。（圖／市府提供）