蔡英文感謝美國2大支持：助台灣取得疫苗、挺台參與WHO

▲陳時中上午與美國衛生部長舉行雙邊視訊會議。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）21日與衛福部長陳時中視訊會議，會後美國衛生部於推特明確表示，「美國協助台灣取得疫苗」。對此，總統蔡英文也在臉書表示，感謝美國支持台灣取得疫苗，以及支持台灣擴大參與WHO與全球衛生事務。

蔡英文表示，在她上任後一直很重視台美關係的推展，過去台灣的國際參與很難有所突破，但這五年來，證明了只要台灣人齊心協力，方向一致，可以獲得國際社會的重視，更可以跟許多國家發展更深入的合作關係。

蔡英文表示，這一年多來，在防疫的努力上，讓台灣在國際間獲得更多的認同與支持，其中台美是共同對抗疫情的夥伴，並透過多元管道來深化合作關係。

蔡英文說，除了駐美代表蕭美琴努力爭取疫苗儘速到位，陳時中上午也透過視訊，跟美國衛生及公共服務部長貝西拉進行雙邊會議。

蔡英文指出，在這項會議中，雙方針對去年簽署的合作瞭解備忘錄，進一步討論了深化台美醫療、公衛、科學創新合作的方式，「貝西拉部長特別感謝台灣對美國的協助，也表達了美國的兩點支持：支持台灣取得疫苗、#支持台灣擴大參與WHO及全球衛生事務」。

最後，蔡英文特別點名，感謝為了台灣國際參與和防疫辛苦付出的衛福部、外交部同仁。

▼陳時中上午與美國衛生部長舉行雙邊視訊會議。（圖／蔡英文臉書）

