歐議會決議凍結中歐投資協定　陸：公然違反國際法！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

歐洲議會20日以壓倒性票數通過凍結「中歐投資協定」的議案。對此，大陸外交部21日表示，歐盟不顧中方嚴正立場和強烈反對，基於謊言和虛假信息，罔顧事實，顛倒黑白，執意作出單邊制裁的錯誤決定，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。

大陸外交部發言人趙立堅在例行這者會上出，中方對惡意傳播涉疆謊言和虛假信息、嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要正當反應，「歐方無理制裁，導致當前中歐關係出現困難，這是中方不願看到的，責任不在中方，希望歐方認真反思。」

趙立堅提到，中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權、安全和發展利益，制裁對抗無助於問題的解決，也不是全面戰略夥伴關係的相處之道，對話合作才是正道，「解鈴還須繫鈴人，歐方應該立即停止干涉中國內政，放棄對抗性做法，通過對話溝通妥善管控分歧，推動中歐關係克服當前的困難，重回對話合作的正確軌道。」

趙立堅強調，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜，「中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方同我們相向而行，少一些情緒宣洩，多一些理性思考，做出符合自身利益的正確決定。」

▼歐洲議會。（圖／路透社）

