屢次強調防疫標準一致！陳時中指「避免紛爭」：中央指揮、地方執行

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

全國疫情進入三級警戒，指揮中心指揮官陳時中日前公開宣布授權地方公布病例足跡。但他今（21）日在指揮中心記者會屢次重申，全國防疫警戒的情況下，「大家一定要標準一致、說法一致、腳步一致」，避免不平，引發不必要的紛爭。

疫情升溫，各地方政府在防疫上有多有不同想法，而在全國疫情警戒升至第三級後，陳時中今在記者會上多次強調「標準要一致」，若大家腳步或說法不一致，就會造成整個社會混亂，防疫上會有很大困難，所以除了一致外，也要不斷跟民眾宣導，讓他們明白，否則混亂的結果就是無法把疫情控制好。

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陳時中指出，「傳染病防治法第37條第3項明文規定，中央疫情指揮中心開設期間地方政府要依中央指揮官指示辦理」，換句話說，「整體節奏是中央指揮、地方執行」，中央訂定相關標準跟指引，讓地方執行，若覺得指引標準有些窒礙難行或困難之處，也要即時在全國防疫會議提出，我們會即時因應，迅速解決相關問題。

陳時中說明，現在有全國的防疫會議，就能夠漸次把標準拉成一致，提升至三級警戒後，假設大家的標準不同，可能就會引發爭議，如開車沒戴口罩，有人罰有人不罰，或是說戶外的工作者要吃飯等標準，諸如此類若沒有一樣的標準就會引起大家不平，引發不必要的紛爭，讓重要的防疫政策反而變爭論所在。

陳時中認為，有些狀況大家可能做法不同，但這些必須統一，中央訂定相關指引，然後大家照指引去做，中央才能清楚掌握所有情況，對資源調配才有能有效地來實行。特別以雙北市送集檢所有將近7百件個案來說，若不是中央跟地方配合，這7百多人不知道會怎麼流落。而中央想提供協助，卻對接不上也不好，因此腳步一致大家才能齊步走，在抗疫上達到效率。