「1千萬國際觀光客」是重要任務　李孟諺：不調整觀光署長

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部觀光署設定今年國際觀光客1千萬人次來台，新任交通部長李孟諺今（23日）與媒體茶敘時表示，這是最重點、最需要付出心力的工作項目，希望兩岸多交流，減少誤會、減少誤判，已請觀光署多做宣傳深入社群平台，目前也沒想調整觀光署長人選。

李孟諺說，希望今年1千萬國際觀光客目標持續推動，雖然4月受到地震影響，還是請觀光署在國外多做宣傳參加旅展，讓外國知道台灣過去有地震，但很快恢復，很安全適合旅遊的國家，不要卻步，是交通部最重點、最需要關注付出心力的工作項目。

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媒體關心交通部所屬機關署長或局長的人事，是否也會異動，李孟諺提到，目前這些署長或局長，在其領域都非常頂尖、權威，而且得到同仁敬重的主管，他還沒有想到調整的問題。



上個月舉辦觀光論壇，在場學者及觀光業者呼籲兩岸鬆綁，促進兩岸互信，台灣就不會是全球最危險地方，李孟諺對此表示，他也希望兩岸人民多交流，可以減少誤會也可以減少誤判，兩岸在觀光、學術、就學都有更多互動。

他強調，台灣是一個民主社會，應該更有自信跟對岸交流，他常看影音平台Youtube的影片，發現對岸宣傳影片有所誤解，人民多交流互動可以化解因沒有交流產生的誤解，觀光署在重要機場或點都有廣告，也希望深入社群平台，加強宣傳台灣。