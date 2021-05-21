▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布最新AZ疫苗接種統計，昨天打了1萬5232劑，其中有2件嚴重不良事件；累積從3月22日開打以來已經接種28萬1647劑。增加2起嚴重不良事件，其中有1例為30多歲女性，施打後第3天於接種部位出現大片紅腫硬塊，且左手指末稍有麻木情況，現已稍有改善。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨（20）接種 1萬5232人次，其中公費1萬5165人次，自費67人次。累計接種28萬1647 人次，其中公費24萬0614人次，自費4萬1033人次。

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昨日新增通報2起疑似疫苗接種後嚴重不良事件，一例為20多歲女性，接種後隔日出現呼吸困難、四肢麻木無力症狀，目前症狀已緩解，可正常上班；另一例30多歲女性，接種後第3天於接種部位出現大片紅腫及硬塊，左手指末梢有麻木情形，目前症狀稍有改善，門診追蹤觀察中。開打至今累積通報不良事件658起，其中 47例屬嚴重不良事件。

國內目前提供接種的AZ疫苗為先前取得2批共31.62萬劑，估計剩餘可接種約3萬劑，所幸19日國內已取得第二批從COVAX分配41.04萬劑疫苗正在進行檢驗封緘，預期最快26日完成，指揮官陳時中日前說明，將會控管一部份給高風險一線人員使用，其餘則會再提供接種。