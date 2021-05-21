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報案在旅館被搶200萬！警揭詐團黑吃黑　6車手落網3收押

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警方接獲搶劫案報案，前往現場營救，發現疑似詐騙車手團遭黑吃黑案件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北警方暫緩不具急迫性的搜捕，日前接獲報案，有人在旅館遭搶走1、200萬元，警方前往營救，發現有6個人聲稱都是被搶的「被害人」，因現場有約10張提款卡、2台筆電等事證，懷疑是詐騙車手黑吃黑，將6人都依詐欺現行犯身分逮捕，北檢向法院聲押其中3人獲准，特別的是，由於事出突然，檢院為了防疫，都以視訊開庭，這3人從頭到尾都沒踏進法庭一步，就被送進看守所。

台北市警局19日接獲1通報案電話，報案人聲稱在忠孝東路四段上某旅館被搶，轄區大安分局前往營救，搶匪已經離開，留在房內的6人，身上都沒有明顯傷痕，警方察覺不對勁，觀察發現房內藏有1把手槍，另外有約10張的提款卡，現金約10萬元，還有2台筆記型電腦。

蔡姓主嫌在內6人當場被逮捕帶回警局，坦承平常幫忙提供人頭帳戶，彙整提領後，再交給上游，事發前由徐姓同夥帶著人頭去提領1、200萬元，一回房間就遭人頭的親友壓制，質疑提領巨額款項，只能獲得幾千元報酬，之後蔡和其他同夥陸續回房，也逐一被壓制，最後錢都被人頭和親友搶走了。

飯店,住宿,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方發現6個大人在1個房間內，現場10張提款卡、2台筆電，疑似詐騙水房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方20日調查蒐證完畢後，打電話向北檢詢問，做出人犯不移送、留在警局接受遠距訊問的結論，檢察官訊後將涉案情節較輕的2人請回，徐姓、黃姓男子各以1萬元、1萬5千元交保，蔡姓主嫌和陳姓共犯因涉嫌詐欺、組織犯罪遭聲請羈押，後來徐男繳不出保金，也被改為聲押。

檢警原以為案件送到法院後，仍會需要將人犯送上法庭接受審訊，沒想到法官也基於防疫考量，同樣採取遠距視訊，最後裁定將蔡姓主嫌以及陳姓、徐姓共犯共3人羈押，並由警方專人領取押票後，將從頭到尾沒踏進法庭一步的3名被告，直接送進台北看守所羈押2個月。

至於這批詐欺車手報案遇搶部分，檢警調閱旅館監視器，的確也有發現有另一群約6、7人進出房間，正蒐證追查身分，調查全案是車手遭人頭黑吃黑，還是車手團為了私吞犯罪所得而自導自演的假搶案。

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