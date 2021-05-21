等校車遇綁架　女童黏「藍色史萊姆」在歹徒手臂做記號

▲佛州女童上學途中遭到綁架。（示意圖／取自免費圖pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

美國佛羅里達州18日發生一起綁架未遂事件，被當成目標的11歲愛麗莎（Alyssa）相當聰明，一邊勇敢逃跑，一邊將「藍色史萊姆」黏到歹徒身上，讓警察迅速破案。

根據影片顯示，愛麗莎獨自一人坐在草地上等待校車抵達，一輛白色休旅車突然出現並停在路邊，這時一名男子衝下車抱住她跑向車子的方向，她立即意識到危險後用力掙脫往反方向逃跑，但男子仍企圖抓住她，兩人激烈拉扯後紛紛摔倒在地，眼看情況不利的歹徒便開車逃走，她這才脫險。警長西蒙斯（Chip Simmons）說，當時他手上正拿著一把刀。

綜合外媒報導，警長西蒙斯表示，當天經過超過50名警員的搜索後，30歲的斯坦加（Jared Paul Stanga）被捕，調查人員之所以能夠確認車輛車牌，並且確定歹徒的可能所在地，是因為愛麗莎遭到綁架時正蹲在地上玩「藍色的史萊姆」，而警員在歹徒的手臂上發現了相同物質。破案物「史萊姆」（Slime）是一種具有黏性又有彈性的物質，質地介於固體和液體間，在小學生界相當受到歡迎。

英勇的愛麗莎表示，用史萊姆留下記號是因為和媽媽一起收看《法網遊龍：特案組》（Law & Order: Special Victims Unit）電視劇，她說，「我知道如果警察找到他，那可能是更好的證據」

西蒙斯警長還別指出，受害女孩告訴調查人員，歹徒約在2個星期前，就曾走過來公車站，當時她就感到「不舒服」。