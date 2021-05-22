《紐時》報導台灣「本土疫情爆發」：這一天遲早會來！

▲民眾前往超市搶購民生物資。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

本土疫情持續升溫，過去在全球爆發新冠疫情時，台灣作為防疫資優生有著優秀表現，因此此波疫情也成為國際媒體關注的焦點。《紐約時報中文網》在報導台灣疫情時，更是直接以「這一天遲早會來」為題，點破台灣疫苗接種率低以及全球變種病毒肆虐的問題。

根據《紐約時報中文網》報導，受疫情影響，全台各級學校停課，快篩站前都是排隊等著接受檢測的人龍，而已經享受了一年多正常生活的台灣，也開始進入新的生活型態。報導稱，台灣在早期就已經封鎖邊境，並要求所有入境人士進行為期兩周的居家檢疫，種種手段就是為了要維持不受限制的生活，然而一切卻在社區感染爆發後變了樣。

▲▼ 新冠疫情再度爆發，全台不敢大意。（圖／路透）

台灣已經連續數日每日新增超過百例，甚至也出現部分死亡案例，儘管以疫情最嚴重國家的標準看來，台灣的相關數字仍不算危險，但這樣增長也讓民眾產生恐慌。最令人擔憂的是，截至目前為止全台僅有1%的民眾接種疫苗。

報導引述台灣大學醫學院教授蔡甫昌的說法，「這一天遲早會來的。」蔡甫昌認為，台灣的疫苗接種速度緩慢，加上目前的變種病毒株傳染力更甚，成為台灣再一次經歷疫情爆發的破口。此外，維持正常的生活也讓台灣人心態開始鬆懈，有更多人出門不戴口罩、不保持社交距離，種種行為都替疫情爆發提供了機會。

▼超市內擠進大批人潮，都是為了搶購日用品。（圖／路透）



《紐時》更是直接點名，台灣當局在4月14日宣布，結束長程航班的機組人員只需要進行3天的居家檢疫，而這也是本土疫情爆發的起源。儘管華航已經對所有機組人員分組，並陸續要求居家檢疫14天，然而卻為時已晚，萬華的茶藝館與獅子會前會長個案已開始出現大規模群聚感染。

另一方面，報導也提到，儘管台灣已經取得AZ疫苗，但是由於國外出現血栓副作用的案例與疫情趨緩，因此降低了民眾的迫切性，接種率極低，成為疫情爆發的其中一個原因。

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