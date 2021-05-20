新北打臉綠民代：去年就有3集中檢疫所800間房！還支援武漢包機

▲侯友宜視察新北市集中檢疫所。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市議員張志豪20日發出新聞稿指出，「中央在這週可以增到5100間，新北卻一間都沒有，錢還在向中央要補助」。對此，新北市政府馬上出面打臉，去年就有3處集中檢疫所，約有800間房，位於八里、烏來及林口。

新北市政府副祕書長張其強表示，集中檢疫所依照中央與地方分工，由中央找尋場地，地方協助支援，並且提供專責醫院，處理緊急狀況的醫療需求，目前在新北就有3個集中檢疫所，絕非部分人士口中的沒有，他指出，去年武漢包機返台，就是由機場直接送到位於新北市的集中檢疫所隔離，新北警方和醫護人員，也立刻緊急待命。

張其強表示，依照「集中檢疫所相關規定」，收置對象包括「經地方政府協調後仍無隔離者」，這就是中央地方合作的精神 ! 集中檢疫所，絕非收置特定縣市，或是所謂在地縣市的民眾，這完全曲解，甚至扭曲了集中檢疫所的精神，新北市在去年春節前夕，部桃事件之後，也提供了100間防疫旅館，作為中央集中檢疫所的調控需要。

新北市向來依照「分艙分流」的原則，以往居家檢疫者送「防疫旅館」，居家隔離送「集中檢疫所」，我們謝謝中央長期以來的協助，如今，集中檢疫所進一步將轉作收治「輕症及無症狀者」，新北市會繼續秉持「中央地方一條心」的原則，依循指導，相互合作。

張其強強調，「大敵當前，只有防疫」，集中檢疫所，就是如同像口罩一樣的防疫物資，必須由中央集中運用、統一調度，不是位在哪裡，就專屬哪一縣市，台灣只有一個，不能再分你我。對於防疫的立場，一直都是區域聯防、相互支援，過去如此，現在更應這樣。