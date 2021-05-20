「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除　累積破8.8億瀏覽

▲「查理咬我！」在網路竄紅。（影／翻攝自YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

2007年上傳在《YouTube》的「查理咬我手指」（Charlie bit my finger）影片至今累積8億8170多萬觀看次數，當時的男孩與小嬰兒也已經成為青少年，現在全家決定在22日拍賣影片版權，23日將影片永久刪除。

根據《BBC》報導，影片最初由這對英國小兄弟的父親拍下，當時只是想記錄孩子的互動，沒想到2人天真可愛的模樣在網路上竄紅。

影片中，當年1歲的弟弟查理把3歲的哥哥哈里的手指抓起，放進嘴裡咬了一下，哈里笑著說「哈哈，查理咬我」，接著哈里把自己另隻手指伸進查理口中，結果被用力的咬了一口，他才大叫「喔喔喔！查理，真的很痛！查理咬我」，查理則是若無其事的看著鏡頭，露出天真的笑臉。

▲多年後仍有網友關注著兄弟倆。（影／翻攝自YouTube）



現在兄弟倆已經分別17歲、15歲，全家人討論過後決定，22日將在網路上拍賣這支影片的版權，用「NFT」形式出售，隔天就會把影片永久刪除。（NFT為非同質化代幣，一種被稱為區塊鏈的數字帳本上的數據單位）

兄弟倆的父親表示，他們當時是第一批使用YouTube的人，現在則要成為第一批使用「NFT」與加密藝術的人。報導指出，一家人2012年受訪時就透露，已經從這支影片賺了10萬英鎊（約台幣395.94萬）的廣告收益，用來做為小兄弟的教育基金。