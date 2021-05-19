獨／八大「躲到飯店」開趴偷上班！知情人士曝：三重、中和都有

▲八大行業偷偷營業。（圖／民眾提供、pixabay）

記者林昱萱／採訪報導

新冠肺炎疫情持續升溫，雙北升為三級警戒後，4天內已累積959例本土案例，而雙北包含酒家、酒吧、咖啡茶室等在內的八大行業，已於15日被勒令停業。不過，有知情人士透露，這些八大行業都已經將目標轉為飯店、旅館，偷偷在飯店及旅館內開趴營業。

從前獅子會長群聚案、萬華茶室等人與人的連結大爆發後，讓外界人心惶惶，各縣市的縣市長也紛紛下令要八大行業停業，但各地都傳出不少八大偷偷營業的情況，其中就有八大行業為了躲避警方查緝，將據點改往飯店、旅館，偷偷在旅館的房間內進行陪酒營業的情況，誇張的行徑讓外界感到相當傻眼。

▲八大行業偷偷進行營業。（圖／民眾提供，下同）

此外，更誇張的是，還有身在重災區邊緣的某家酒店，不管政府規定偷偷執行營業，在政府宣布停業後仍是於前天、大前天偷偷私下進行營業。知情人士透露，其中還有八大行業跑到新北三重、台北北投、新北中和、新北泰山的旅館中營業。

事實上台北市、新北市，都已經從15日凌晨0點開始，宣布八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。如果偷營業被查獲，政府勢必會加重嚴格懲處，因此也呼籲業者、民眾切莫以身試法。

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