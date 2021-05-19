400萬學生啟動線上學習！教部推「設備分配、到校用餐」等5配套

▲全國各級學校今起停課兩周。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情急速升溫，教育部終於在昨日宣布，全國400萬學生今（19日）起至5月28日停課，教育部也公布「停課不停學」等五大配套措施，包含，教育部表示，在家上課期間課程不另行補課、12歲以下學童家長可請防疫假、數位學習設備分配、弱勢學生用餐協助、線上諮詢專線等。

教育部表示，因應國內疫情警戒升級，大專校院及高中以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

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教育部除彙整建置線上學習資源，提供學習資源管道與平台選擇外，為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，已提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

教育部指出，啟動線上學習的相關配套措施，說明包含： 縣市政府盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源；學校教職員工以到校為原則，但學校仍可評估網路頻寬及設備等資源情形，安排教師到校或居家線上教學之人數配置，可採同步、非同步或混成線上教學方式，並善用各項數位學習工具及影片等資源。

此外，家長得比照相關規定申請防疫照顧假。依勞動部規定，防疫照顧假因係防疫應變處置之特別措施，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理、不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

教育部提到，學生家中若無數位學習設備，可向學校借用；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

教育部強調，居家線上學習期間，請各縣市政府啟動關懷機制，提供高中以下弱勢學生用餐協助；各縣市政府及學校於居家線上學習期間建置諮詢專線，提供家長及教師諮詢及協助，並確實掌握學生健康狀況及學習情形。