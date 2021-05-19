Google地圖更新5大功能　AR實景導航轉乘超實用！路癡們有福了

▲Google年度開發者大會。（影／翻攝自YouTube／The Verge）



記者崔子柔／綜合報導

Google年度開發者大會在今（19）日凌晨登場，其中廣受全球路癡喜愛的Google Maps也新增5大實用新功能，不但有「AR實景地圖」應用，另拓展「安全路線導航」，可以根據當下的路況規畫出更多導航建議。新版Google Maps預計在未來幾個月內釋出更新。

新版Google Maps強化了戶外、室內的AR實景導航，並新增指引交通轉乘的功能，用戶可以在各大城市的機場、捷運、火車站使用，透過「Live View enhancements」讓街景有更高的互動性，能快速找到轉乘路徑。此功能在瑞士的蘇黎世火車站首波上線，東京將在下周更新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲實景交通轉乘指引。（圖／翻攝自YouTube／The Verge）



Google Maps另新增了「Safe Routing」安全路線導航，可以根據用戶當下的路況，包括天氣、交通繁忙情形等，規畫出安全路線導航建議，降低緊急煞車、車輛碰撞的機率。

第三，「Detailed street maps」將人行道、階梯、安全島等細節都標示出來，目前已在美國紐約、舊金山、日本東京、英國倫敦提供詳細地圖，將陸續拓展於全球50座城市，台灣主要城市則未知是否被列於清單內。

▲Google年度開發者大會展示一系列AI黑科技。（圖／翻攝自YouTube／The Verge）



「A more tailored map」則將地圖個人化，透過常用的地圖搜尋及習慣，推薦用戶建議地點，例如會在早上開啟時跳出咖啡店、麵包點等，點擊後還會出現更多類似餐廳。

最後，「Area busyness」則可顯示區域繁忙度，比如用戶可得知目前景點是否過於壅塞，再決定要不要前往。