男子「體內有針」藏20年不敢講　就醫後取出早已「生鏽斷2截」

▲大陸佛山一男子體內藏針長達20年未取出。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸佛山一名陳姓男子近日因感覺右腿不時發麻，而前往醫院就診。經醫師檢查發現，骨盆附近疑似有異物，導致神經遭受壓迫，才會有發麻現象產生。對此，陳姓男子坦言，在體內的是一枚細針，是他30歲左右坐椅子時不小心扎進去，至今不敢告訴父母。經估算，這枚細針在他體內已經藏了20多年。

▲長度僅3公分的細針在男子體內已生鏽，取出時還斷成2截。（圖／翻攝看看新聞）

《看看新聞》報導，陳先生也曾因此四處求醫，但因手術風險太大，細針也一直沒有被成功取出。對此，醫師表示，「針在骨盆深處，周圍有很多重要的血管神經；萬一有損傷，可能會造成癱瘓、大出血甚至休克。」

此外，細針長時間沒有被取出，還可能游走到其他部位，如同一枚定時炸彈，醫生想要把針從小陳體內拿出來，宛如「大海撈針」真實上演。

由於細針已經壓迫到神經，醫師還是選擇開刀將其取出，取出來後才發現，這枚細針僅3公分長，取出時早已生鏽，同時還斷成2截。

▲醫師認為體內有尖銳異物多年未見併發症是相當幸運的事。（圖／翻攝看看新聞）

醫師表示，一般而言，體內存在尖銳異物長達20多年，沒有嚴重併發症的情況相當少見，尤其是在擁有許多重要神經的骨盆腔周圍，「這名陳姓民眾實在是非常幸運。」