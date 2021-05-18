彰化確診足跡36處大消毒！中藥行關門14天怨：親友來電才知道





▲員林清潔隊動員大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情大爆炸，目前彰化縣累計確診案例已達20例，昨(18)日傍晚也公布相關確診者36處最新足跡，地點以南彰化為主，分布在溪湖、田中、員林與埔心等地，上午清潔隊也前往一一消毒，其中有一家中藥行也在名單中，店家抱怨接到親友電話才得，同住的4人也因此得自主管理，直稱「真的很無奈」。

彰化縣在16日下午及晚上得知，其中3例是在全國麗園餐廳餐宴與水果商個案同桌而確診，2位分別是彰泰國中確診者的接觸個案，以及另一群聚家屬的小孩，第一時間隨即展開疫調，匡列1300人，同時公布最新確診者足跡。

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▲清潔隊動員沿著莒光路大消毒。（圖／記者唐詠絮攝）

上午員林清潔隊前往藤山步道及餐飲美食店與中藥行周遭進行大消毒，一旁的店家看得直喊「心驚驚」，而中藥行店長也接受電訪指出，昨天上午有接到衛生局來電，只說要疫調，沒有說到確診者足跡一事，到了晚上出去送貨時才接到親友的來電關心，趕緊回家關上大門。

中藥行店長表示，回到家後隨即根據衛生局的確診者足跡調閱當天的監視器，有3個民眾全部戴上口罩，目前先關店14天自我管理，還有1名阿嬤4月底曾前往該家中藥店抓藥，上午帶著草藥單，騎車繞著經過2次，還嘟嚷著「藥都吃完了，為何他們關門沒開店」。

▲中藥行店家關門14天。（圖／記者唐詠絮攝）

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