戴口罩還不夠！本土案例狂爆　「必做防疫4撇步」：衣服脫了別丟床

▲近期國內疫情又開始緊繃，有醫師傳授大家日常防疫撇步，提醒大家別忽略小細節。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者張乃文／綜合報導

台灣本土疫情連日暴增，雙北目前為三級警戒區，除了高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日，但上班部分仍持續進行，面對有必要外出者，美女醫師也教大家4項防疫小撇步，不只口罩要戴好、勤洗手，還有日常可能會忽略的小細節也要隨時警惕，不只是新冠病毒，各種細菌也是無所不在的。

家醫科醫師許書華日前曾在臉書粉專許書華醫師-陪妳寫日記分享，自己平時一定會注意的防疫小習慣及撇步，包括每天清潔手機、衣服不隨便丟、玄關放酒精及口罩丟棄法。她認為，之所以要防範接觸感染，就是因為病毒並非口罩阻隔得住，甚至可在各種物體上可存活3小時到3天不等。

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▲醫師提醒，手機一定要每天清潔。（圖／記者李佳蓉攝）

許書華分享居家防疫4撇步：

1.每天清潔手機：許書華說，自己每天必做的一件事就是清潔手機，她指出，在各種接觸的情況下，手機很有可能間接變成病毒傳播的來源，因此手機外殼要天天洗、鏡面則是用酒精擦拭來回3遍。

2.衣服不亂丟：醫師表示，大家較容易忽略衣服，但病毒在上頭可能會存活約48小時左右，除了洗衣服頻率要增加，至少1－2天就要洗1次之外，穿脫也要特別注意讓內面朝外，避免沾染。另外，不常洗的外套，她也建議大家，脫下來要掛在通風的地方，如：陽台等，或是稍微用酒精或次氯酸水噴一噴，但要注意不同的衣服材質可能會有不同適用方式。

3.玄關放酒精：許書華強調，還沒進到家裡的地方就會擺放酒精，人站在門口時先消毒手及門把再進門。

4.口罩：醫師表示，口罩記得以耳掛處取下，丟棄時放進有蓋子的垃圾桶或密閉袋子中，別隨意放在桌上，且要少接觸外層，一旦拿下來就馬上丟掉。

最後，許書華也再次做總結，基本上做好一進門就洗手、把髒衣服脫掉，且1－2天就洗一次，常穿外套要懸掛好，不要丟在床上等，隨身帶酒精或乾洗手，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起團結對抗新冠病毒。