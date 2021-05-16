結帳口罩秒漲50元！男客傻眼不買了　店員也愣住曝：昨天才漲過價

▲疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾搶買口罩。（圖／記者張舒芸攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣本土疫情爆發再度引發物資搶購潮，許多人憂心口罩也會再次短缺，一名網友就表示去藥局買東西順便問口罩價格，聽到店員說249元一盒，決定要買時卻瞬間變成299元，讓他傻眼退買。

原PO於周六（15日）晚間在臉書「爆怨2公社」發文，表示去藥局買紗布時想說順便問問看口罩價格，聽見工讀生回答249元口罩剩最後一盒，於是決定紗布和口罩一起買。然而工讀生在櫃檯刷條碼時卻突然臉色一變，接著說出「呃...剛剛漲價變299了。」

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原PO表示他當下傻眼，但工讀生又說剛好是在結帳的幾分鐘前調漲的，電腦上都有顯示時間，甚至還透露219元漲到249元，也是前一天才剛調漲的。原PO當場決定不買，並氣得在社團內大罵「X林涼的垃圾商人」。

網友紛紛留言，「這個我會很不爽」、「那些漲得太誇張的真的很無良」、「上星期兩盒299」、「像這樣坐地起價真的該開罰」。

事實上當天行政院長蘇貞昌財表示，目前國家生產口罩的量能和庫存的非常充足，總統蔡英文及官方也呼籲民眾不要瘋搶物資，當前食物和衛生紙等必須品物資足夠，若因搶購在超市內反而有群聚危險，暴露在危險的情境之中。