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酷熱39℃！太平洋高壓發威10縣市高溫警報　下週滯留鋒南移有雷雨

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲太平洋高壓籠罩影響，全台高溫超過36度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

太平洋高壓籠罩影響，全台高溫超過36度，在西半部甚至還可能達到39度。下週二有受到「滯留鋒」南移影響，台灣附近水氣漸增，有午後雷陣雨的跡象。

氣象局針對全台10縣市發出高溫燈號，南投縣、臺南市、高雄市有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、嘉義縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺北市、嘉義市地區及花蓮縣、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台10縣市高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至下週一(13至17日)「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬。

各地區最高氣溫皆在36度以上，西半部各地區的最高氣溫更可達37甚至38度以上，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫：北部22至37度，中部23至38度，南部23至39度，東部22至36度。

下週二至四(18至20日)「滯留鋒」南移至北部海面徘徊，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其在午後。北台氣溫微降，各地仍偏熱。

▼今(13日)晨3時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有華南飄出的中高雲，快速消散中(左圖)；台灣西南部海面3時有所謂「天使回波」(angel echo右圖)的假波(紅框)出現，顯示大氣非常穩定，雷達發射的脈波受到不正常折射所致。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 
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