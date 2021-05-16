雙北三級警戒「11項違規行為」曝光　最嚴重關5年、吃500萬罰單

▲雙北市外出全程必須佩戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣疫情相當嚴峻，15日更新增180例本土確診，雙北地區確定升為第三級警戒。對此，法務部15日公布，7大類共11種違反防疫規定的行為及處罰依據，其中最嚴重可以處5年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金，疫情正值非常時刻，民眾務必遵守防疫規定。

法務部公布的7類11種違反防疫規定的行為，包含第1類「拒絕、規避或妨害調查傳染病來源（疫調），例如疫調時謊稱同住子女出國」，得處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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第2類包含3種，分別是「雙北外出全程戴口罩」、「雙鐵及八大場所戴口罩」、「其他經公告要戴口罩、禁飲食之場所」，若違反規定，得處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

第3類包含2種，分別是「關閉特定場所（例如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部及酒吧等，還有教育學習場所及國中小學校園停止對外開放」、「停止宗教活動（進香、繞境）、全國社團停止交接」，若違反規定營業、開放或進行活動，得處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

▲雙北市外出全程必須佩戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

第4類，「停止室內5人以上，室外10人以上之聚會」，違反規定得處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

第5類，「散播疫情謠言或不實訊息」，若民眾違反規定，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

第6類，「囤積防疫物資或哄抬價格，例如醫用口罩、防疫酒精、額溫槍等」，違反規定得處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

第7類，「確診個案或通報疑似個案，不遵行衛生主管機關（或醫療院所）指示，擅自離開隔離病房，有感染他人之虞」，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上、200萬元以下罰金。

法務部強調，現在正值疫情非常時刻，全民都有責任堅守防疫陣線，每個人都要遵守防疫規定，若有違反防疫規定者，政府一定會強力執法，若拒不履行罰鍰，他們也將強力強制執行，請勿以身試法，以免害人害己。