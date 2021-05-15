會考國文寫作「未成功的物品展覽會」　盼考生用省思寫出生活期待

▲國中教育會考登場，考生全面戴口罩應試。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考首日最後一科考寫作，這次的題目為「未成功的物品展覽會」。國文教師認為，審題重點為「未成功」，希望考生可以從不同事例中層層喚起生活經驗，或許是因經驗不足、落選後的鮮明記憶、記錄曾經的友情，經由省思回顧、轉變反思到重新的開始，珍視「未成功」的經驗與過程，觸發新的思考喚起對生活及未來的期待。

這次的題目說明指出，「如果邀你省視自己的過往，參加「未成功的物品展覽會」，你準 備放入一項什麼樣的展品?在外觀上，它有何特別之處?在情感上， 他對你的意義又是什麼？請寫出你的經驗、感受或想法。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義縣東石國中老師李育靜說明，命題特色與學生生活情境結合，讓學生審視自已過往的生命經驗，透過回顧、思考進而寫出自己的感悟，寫作情境符合國中學生的生活經驗。

苗栗縣烏眉國中校長林孟君提到，圖表內容能引導學生揀選生活素材，學生可透過四個圖文素材，聯想到自己的生活經驗，進而提出自己「未成功的物品」的說明與描述，進而反思此樣物品對於自己的意義與價值。因此，透過圖文訊息的引導及說明，學生應可掌握寫作的取材重點。

林孟君強調，這次題目讓考生認識、了解並悅納自己是非常重要的學習課題，未成功或許也是另一個成功的開始，試題貼近學生生活經驗與價值，「未成功」的素材轉折性高，寫作發展空間寬廣，抒情與知性兩者不同傾向的學生，都有表現的機會，敘事、描寫、說明或議論在此題皆有開展的空間。

