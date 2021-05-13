全台大停電嘉義8萬5975戶受影響　4起民眾受困電梯

▲停電民眾受困電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台13日下午高雄、台南及嘉義各地陸續傳出停電，隨後國家警報大響，隨後發送細胞簡訊內容指出下午2時37分興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，預計下午3時起，會執行緊急分區輪流停電。目前全台都有大規模停，民眾可電話洽1911或台電官網，查詢電力調度。嘉義縣市第一及二輪停電戶數共計8萬5,975戶，陸續是否限電，需視恢復供電情況而定。另外，電梯受困嘉義市無，嘉義縣4件。

台電表示，分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶。

第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶。

第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

第四輪限電時間1730-1820，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。

是否進行第五輪限電，需視恢復供電情況而定。

民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

嘉義縣一度傳出多處因停電民眾電梯受困，消防局表示，有民雄鄉協志高職(已脫困)、民雄鄉公園路258號(已脫困)、民雄鄉保生街21號，太保市新安一街5號(已脫困)。

消防局指出，15時06分獲報於民雄鄉協志高職日新樓內有1民眾受困電梯，現場回報為一名翁姓女老師年約58歲受困電梯，人車到場後發現電梯門已由學校利用工具開啟，消防人員利用桌椅協助老師脫困，脫困後該名老師表示不需要送醫。

▲停電女老師受困學校電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

另有民雄鄉保生街21號有2民眾受困電梯，人車到場後利用工具開啟電梯門後偕同電梯維修人員將2人救出，協助脫困後2民眾皆表示不需要送醫。