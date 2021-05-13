　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台大停電嘉義8萬5975戶受影響　4起民眾受困電梯

▲停電民眾受困電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲停電民眾受困電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台13日下午高雄、台南及嘉義各地陸續傳出停電，隨後國家警報大響，隨後發送細胞簡訊內容指出下午2時37分興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，預計下午3時起，會執行緊急分區輪流停電。目前全台都有大規模停，民眾可電話洽1911或台電官網，查詢電力調度。嘉義縣市第一及二輪停電戶數共計8萬5,975戶，陸續是否限電，需視恢復供電情況而定。另外，電梯受困嘉義市無，嘉義縣4件。

▲停電民眾受困電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

台電表示，分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶。
第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶。
第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。
第四輪限電時間1730-1820，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。

是否進行第五輪限電，需視恢復供電情況而定。

民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

嘉義縣一度傳出多處因停電民眾電梯受困，消防局表示，有民雄鄉協志高職(已脫困)、民雄鄉公園路258號(已脫困)、民雄鄉保生街21號，太保市新安一街5號(已脫困)。

消防局指出，15時06分獲報於民雄鄉協志高職日新樓內有1民眾受困電梯，現場回報為一名翁姓女老師年約58歲受困電梯，人車到場後發現電梯門已由學校利用工具開啟，消防人員利用桌椅協助老師脫困，脫困後該名老師表示不需要送醫。

▲停電民眾受困電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲停電女老師受困學校電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

另有民雄鄉保生街21號有2民眾受困電梯，人車到場後利用工具開啟電梯門後偕同電梯維修人員將2人救出，協助脫困後2民眾皆表示不需要送醫。

ET快訊
快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生
說好CD組輪流停電！「ABEHJ」跟著全斷了　網哀號：停快1
蘆洲獅子哥1傳19人「暗黑始末一次看」　陳時中曝：確診者腦袋
快訊／確診者足跡疑現信義區　Neo 19公告封館消毒
快訊／不只停電！　新北這些區域「將停水」
快訊／全台超過201件電梯受困　「3縣市」未停電逃過一劫
快訊／進入第四輪限電「時間曝光」！　影響229萬戶
快下班了！全台大停電紅綠燈失靈　警、義交急動員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：推動建設兼顧財政健全

高雄分區停電範圍曝！200處紅綠燈失靈　急派494位警義交疏導

政策大轉彎！彰化取消國際龍舟賽　王惠美：防疫第一　

全台大停電嘉義8萬5975戶受影響　4起民眾受困電梯

新竹市籲民眾接種新冠公費疫苗　施打時段、地點再增加

興達電廠停機全國大跳電　台南分區供電受影響36多萬戶

興達電廠無預警大停電！彰化2人衰困納骨塔電梯....一度停9萬餘戶　

國中會考學子戴口罩應試太熱　黃偉哲：全程提供冷氣服務

因應疫情升溫 台南市政府公告活動延期或取消變動情形

關心離島防疫！台東巡察富岡交通船碼頭　落實量測體溫戴口罩

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：推動建設兼顧財政健全

高雄分區停電範圍曝！200處紅綠燈失靈　急派494位警義交疏導

政策大轉彎！彰化取消國際龍舟賽　王惠美：防疫第一　

全台大停電嘉義8萬5975戶受影響　4起民眾受困電梯

新竹市籲民眾接種新冠公費疫苗　施打時段、地點再增加

興達電廠停機全國大跳電　台南分區供電受影響36多萬戶

興達電廠無預警大停電！彰化2人衰困納骨塔電梯....一度停9萬餘戶　

國中會考學子戴口罩應試太熱　黃偉哲：全程提供冷氣服務

因應疫情升溫 台南市政府公告活動延期或取消變動情形

關心離島防疫！台東巡察富岡交通船碼頭　落實量測體溫戴口罩

達人不藏私小宅放大術！3招開闊家的大尺度

疫情所帶來的影響不會消失！零售商與電商的未來趨勢

快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生

股匯市明天照常開市！　央行、證交所：不受停電影響

嗆鄉民「沒停電、沒社區感染」不要發廢文！全應驗怕爆：亡國感重

災難性停電！全國超過300萬用電受影響　蘇貞昌一句話讓大家火了

竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：推動建設兼顧財政健全

棒協發布第二級警戒措施　TOTO盃改到台南打

台南新開「美式滑輪場」！600坪超好拍　身分證有R、D享門票買1送1

賈西亞連3戰休兵　富邦勇士辛特力、塞瑟夫G3續戰

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

地方熱門新聞

po網批名店母親節蛋糕太潦草

萬華茶館確診女　曾到彰化竹安宮、普天宮

紫南宮否認基隆重症婦曾到廟用餐

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

神祕公司撼動公共單車王國　創辦人岳父超大咖

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

青埔沒有傳統市場　鄭文燦重視

台中人超淡定　賣場未見搶買人潮

彰化一度停9萬戶　2民眾受困電梯　

全國大跳電　台南分區供電受影響36多萬戶

成功大學5人以上17日改採線上授課

台南市長黃偉哲建議成大暫緩舉辦全大運

盧秀燕：台中目前沒個案、沒疫情

新竹市13日民安演習細胞廣播　民眾勿驚慌

更多熱門

相關新聞

新竹12萬戶停電　台元科技園區傳部分停電

新竹12萬戶停電　台元科技園區傳部分停電

13日下午全台無預警出現多起停電！因興達電廠發生停電狀況造成全台停電，新竹地區總計12萬8千多戶受到影響，目前仍有3萬9千多戶停電中。根據電廠最新訊息，新竹縣市停電地區將進行分區輪流供電，直到電廠機組修復完成。

CD組輪流停電！AB組曝4年前慘況：絕對比這次崩潰

CD組輪流停電！AB組曝4年前慘況：絕對比這次崩潰

513全台大停電　內湖交通大打結

513全台大停電　內湖交通大打結

興達電廠竄白煙！　台電：白煙為水蒸氣非火警

興達電廠竄白煙！　台電：白煙為水蒸氣非火警

全國大跳電　台南分區供電受影響36多萬戶

全國大跳電　台南分區供電受影響36多萬戶

關鍵字：

興達電廠事故停機大跳電嘉義受困電梯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面