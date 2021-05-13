　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男客進便當店秒脫口罩「邊聊邊付錢」　人妻見口水噴射傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

民眾搶購口罩等防疫物資，如果沒有正確使用，還是有可能讓病毒趁虛而入。一名人妻13日一早在臉書PO文抱怨，12日晚上去買便當，目睹一名客人走進店裡還脫下口罩，一邊說話一邊付錢，口沫橫飛到讓她覺得超傻眼，「我很想說，請問你的口罩是裝飾用的嗎？」

▲▼口罩、戴口罩。（圖／記者陳俊宏攝）

▲部分民眾咳嗽或打噴嚏的時候，會習慣把口罩拿下來。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關)

原PO提到，12日晚間去買便當時，大家點完餐就走到店外等待，此時老闆娘喊了一句「先生你的好了」，她就看到一名客人脫下口罩走進店裡，還在點菜台前跟老闆說話、付款，「我就眼睜睜看著他的口水噴射。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈地說，雖然店家有設置「ㄇ字」的透明板保護餐點，但看到那個口沫橫飛的一幕，心中還是感到很不舒服，更讓她傻眼的是，那位客人拿完便當走出去，就又戴上口罩，「我很想說，請問你的口罩是裝飾用的嗎？進店脫口罩的意思是？」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言表示遇過很多這樣的人，「進店裡把口罩拿下來的很多耶，更誇張的是咳嗽、打噴嚏還把口罩拿下來」、「說話、講電話也有人會拿下口罩，我實在不懂那是什麼想法」、「這樣戴口罩到底有什麼意義」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！　緊急停課
他收到「疫情警示」怕爆！　簡訊內容曝光
快訊／新北議員與確診里長百人母親節同台！議會緊急大消毒
本土確診爆炸誰該負責？　網點名「三大戰犯」
快訊／桃園確診小學生「爸爸是獅子會成員」！媽媽也中鏢
快訊／本土再破10！前獅子會長、茶室女「人與人連結」大爆發
快訊／五股某里長認參加獅子會確診！　曾辦百人母親節活動
前獅子會長去萬華「人與人的連結」　衛福部：他活動力強、生活活
快訊／獅子會前會長「有連結」　北市宣布關萬華172家店

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！緊急停課

陳時中一早「爆6字」成本日金句！網狂洗關鍵字笑了：耐人尋味

基隆重症婦有無隨遊覽車到訪　紫南宮盼中央公布足跡證實

阿伯4連發狂問「捷運末班車幾點」 　V領妹回神崩潰：胸部被看光

他收到「疫情警示」怕爆！　簡訊內容曝光...網：女友也有收到

人與人連結大爆發！台大醫疑「還沒找到感染源」　曝眼前唯一重點

金山5溫泉公共浴室關閉！區公所16點應變出爐　520路跑延期

快訊／曾接觸過前獅子會長！基隆男「發燒」急送醫採檢

消息人士證實本土再破10！前獅子會長、茶室女「人與人連結」大爆發

不斷更新／2天爆23例本土　「各縣市防疫措施」懶人包看這裡！

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！緊急停課

陳時中一早「爆6字」成本日金句！網狂洗關鍵字笑了：耐人尋味

基隆重症婦有無隨遊覽車到訪　紫南宮盼中央公布足跡證實

阿伯4連發狂問「捷運末班車幾點」 　V領妹回神崩潰：胸部被看光

他收到「疫情警示」怕爆！　簡訊內容曝光...網：女友也有收到

人與人連結大爆發！台大醫疑「還沒找到感染源」　曝眼前唯一重點

金山5溫泉公共浴室關閉！區公所16點應變出爐　520路跑延期

快訊／曾接觸過前獅子會長！基隆男「發燒」急送醫採檢

消息人士證實本土再破10！前獅子會長、茶室女「人與人連結」大爆發

不斷更新／2天爆23例本土　「各縣市防疫措施」懶人包看這裡！

柯佳嬿逆齡「雙馬尾」根本少女！　仙氣襯衫露美腿造型大突破

快訊／桃園某幼兒園傳家長確診！緊急停課

陳時中一早「爆6字」成本日金句！網狂洗關鍵字笑了：耐人尋味

黑人戴「白臉面具」瘋狂行竊　警笑：面具嘴巴一直開著！

基隆重症婦有無隨遊覽車到訪　紫南宮盼中央公布足跡證實

以巴空襲飆升釀74死　哈瑪斯「不分區」射1500火箭彈！

阿伯4連發狂問「捷運末班車幾點」 　V領妹回神崩潰：胸部被看光

他砸56萬買鑽戒！未婚妻一看證書臉綠了　「不惜分手」狂逼退貨

他收到「疫情警示」怕爆！　簡訊內容曝光...網：女友也有收到

人與人連結大爆發！台大醫疑「還沒找到感染源」　曝眼前唯一重點

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

生活熱門新聞

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

更多熱門

相關新聞

9成退訂延期　彰化2大龍頭餐廳哀號

9成退訂延期　彰化2大龍頭餐廳哀號

彰化2大龍頭餐廳全國麗園及皇潮鼎宴，原本在母親節已經衝一波業績，中央流行疫情指揮中心昨天一口氣新增16例本土病例，消息一出，這兩天全是接到要退訂、延期的電話，慘成受災戶，退訂超過200桌以上，現在只能就期待6月8日以後疫情減緩，再度解封，才有轉圜的機會。

雙北12景點、宜蘭16景區急關閉

雙北12景點、宜蘭16景區急關閉

大眾運輸、觀光防疫升級一次看

大眾運輸、觀光防疫升級一次看

成大建議全大運9項比賽延後舉辦

成大建議全大運9項比賽延後舉辦

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

關鍵字：

爆怨公社口罩新冠肺炎台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面