男客進便當店秒脫口罩「邊聊邊付錢」　人妻見口水噴射傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

民眾搶購口罩等防疫物資，如果沒有正確使用，還是有可能讓病毒趁虛而入。一名人妻13日一早在臉書PO文抱怨，12日晚上去買便當，目睹一名客人走進店裡還脫下口罩，一邊說話一邊付錢，口沫橫飛到讓她覺得超傻眼，「我很想說，請問你的口罩是裝飾用的嗎？」

▲部分民眾咳嗽或打噴嚏的時候，會習慣把口罩拿下來。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關)

原PO提到，12日晚間去買便當時，大家點完餐就走到店外等待，此時老闆娘喊了一句「先生你的好了」，她就看到一名客人脫下口罩走進店裡，還在點菜台前跟老闆說話、付款，「我就眼睜睜看著他的口水噴射。」

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原PO無奈地說，雖然店家有設置「ㄇ字」的透明板保護餐點，但看到那個口沫橫飛的一幕，心中還是感到很不舒服，更讓她傻眼的是，那位客人拿完便當走出去，就又戴上口罩，「我很想說，請問你的口罩是裝飾用的嗎？進店脫口罩的意思是？」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言表示遇過很多這樣的人，「進店裡把口罩拿下來的很多耶，更誇張的是咳嗽、打噴嚏還把口罩拿下來」、「說話、講電話也有人會拿下口罩，我實在不懂那是什麼想法」、「這樣戴口罩到底有什麼意義」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。