　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊客賞金針花都不戴口罩　彰化衛生局：若不落實將要求關閉

▲觀賞金針花不戴口罩。（圖／翻攝自李成濟臉書）

▲觀賞金針花不戴口罩。（圖／翻攝自李成濟臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇三級古蹟虎山巖，一旁山丘種滿數萬朵金針花，美不勝收，連日來吸引不少遊客，今(12)日有名許姓部落客前往賞花時，看到民眾都沒戴口罩，現場也沒人管控、宣導，後來打電話到縣府不斷的被轉機，最後得來的回覆卻是「私人景點」，令他相當的無言。

許男指出，這萬一造成防疫破口，有誰會負責？對此衛生局長葉彥伯下午在議會質詢時表示，針對此案已經錄案了，已經進一步將進行訪談，若無法落實相關防疫措施，將要求關園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po指出，昨天特地到花壇看金針花，隨即就有許多民眾不戴口罩，好心跟他們規勸，卻回「別人還不是也沒戴」，甚至為此還打電話到縣府，沒想到電話一轉再轉，對方還回他「這是私人景點」，令他非常無言。

▲觀賞金針花不戴口罩。（圖／翻攝自李成濟臉書）

議員李成濟日前前往金針花田宣傳時，也拍下數張美照，但也張張都沒戴口罩，不過他也強調這是脫下口罩拍攝，他也說正值防疫期間，管制人員要求遊客必須戴口罩，且母親節當天一次僅開放20人上山賞花。

廟方下午接受電訪表示，虎山巖廟內目前已經禁止信眾進入，至於金針花田未逢例假日則是沒有管制，但每天都有人員在現場宣導，若進園沒有戴口罩噴防疫酒精，則嚴禁出入。

潘曉穎命案下｜陳同佳殺人3年仍逍遙法外！台檢警當時已飛抵香港...

女孩要的都在這裡

ET快訊
下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」　 超商酒精全賣光
這2例不妙！在地人曝萬華茶館「內部真實狀況」：特別容易傳染
快訊／國片開第一槍！楊丞琳新片「全面停映」
快訊／宜蘭某國小生確診　「明後兩天」全校停課！
疫情嚴峻！財政部拍板報稅全面延一個月到6/30
快訊／不用到校+1！　台北大學：5/17起「5人以上課程全面
獨／阿公店2小姐確診　姐妹LINE群驚人對話曝：4、5個發燒
快訊／基隆婦80人進香團到南投、台南、高雄　完整足跡時間軸曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中13日起校園不對外開放　6月8日前262項活動異動

「我抵抗力很強！」他想快點得新冠4原因曝　網罵翻：已截圖

萬華確診女曾去「衝水路迎客王」廟會！當地人曝：超過千人參加

伯朗咖啡館宜蘭5門市　5／13起「預防性暫停營業」

快訊／宜蘭某國小生確診　「明後兩天」全校停課！

高鐵「定期回數票」5／15起停用！加碼展延27天　2配套措施出爐

「6月底前訂單全沒了」　遊覽車業喊要薪資補貼：每人每月2萬

斷言阿公店是第3起群聚！醫驚爆「老司機行程」：有感染源2店移動

基隆婦人發燒4天確診　市府提8點應變：八大場所不排除停業

快訊／不用到校+1！　台北大學：5／17起「5人以上課程全面遠距」

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

台中13日起校園不對外開放　6月8日前262項活動異動

「我抵抗力很強！」他想快點得新冠4原因曝　網罵翻：已截圖

萬華確診女曾去「衝水路迎客王」廟會！當地人曝：超過千人參加

伯朗咖啡館宜蘭5門市　5／13起「預防性暫停營業」

快訊／宜蘭某國小生確診　「明後兩天」全校停課！

高鐵「定期回數票」5／15起停用！加碼展延27天　2配套措施出爐

「6月底前訂單全沒了」　遊覽車業喊要薪資補貼：每人每月2萬

斷言阿公店是第3起群聚！醫驚爆「老司機行程」：有感染源2店移動

基隆婦人發燒4天確診　市府提8點應變：八大場所不排除停業

快訊／不用到校+1！　台北大學：5／17起「5人以上課程全面遠距」

疫情升溫！民眾搶打疫苗　北市「還有9220劑」：別擔心不夠接種

直擊／下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」　 超商酒精全賣光

女星IG秀愛心…水龍頭倒影竟意外曝光出浴照！　網歪樓喊：看到了

台中13日起校園不對外開放　6月8日前262項活動異動

李正皓痛批林岱樺「病毒代表」　公然示範如何快速擴散病毒

王柏融開轟後再敲二壘打　打回日本火腿首分、跑回第2分

視察全大運防疫措施 　蘇貞昌：共同遵守防疫規範保護台灣

「我抵抗力很強！」他想快點得新冠4原因曝　網罵翻：已截圖

台股若非理性下跌　金管會這麼說！

賣10年透天厝！被提醒「驗不過會延遲交屋」納悶了　內行笑：正常

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆也傳確診者！陳時中未否認

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

更多熱門

相關新聞

漢堡王街邊店、商場店即起實施實聯制

漢堡王街邊店、商場店即起實施實聯制

國內疫情持續升溫，今（12）日再增16名確診個案，各大賣場、餐廳業者先後宣布實施「實聯制」，就為防堵疫情持續擴大。繼摩斯漢堡後，漢堡王祭出5點防疫新規，即日起街邊店正式實施「防疫實聯制登記表」，入店需登記姓名、電話，而商場店將於櫃檯放置登記表以供登記，並配合商場相關規範進行防疫工作。

二輪電影院「心酸公告」：梅花座還送VIP

二輪電影院「心酸公告」：梅花座還送VIP

快訊／國內疫情升溫　內政部宣布明起「暫緩役男入伍」

快訊／國內疫情升溫　內政部宣布明起「暫緩役男入伍」

焦糖哥哥嗆記者：再亂問一人送一針中國疫苗

焦糖哥哥嗆記者：再亂問一人送一針中國疫苗

台南市議會宣布停辦議長盃比賽等活動

台南市議會宣布停辦議長盃比賽等活動

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染金針花虎山巖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面