遊客賞金針花都不戴口罩　彰化衛生局：若不落實將要求關閉

▲觀賞金針花不戴口罩。（圖／翻攝自李成濟臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇三級古蹟虎山巖，一旁山丘種滿數萬朵金針花，美不勝收，連日來吸引不少遊客，今(12)日有名許姓部落客前往賞花時，看到民眾都沒戴口罩，現場也沒人管控、宣導，後來打電話到縣府不斷的被轉機，最後得來的回覆卻是「私人景點」，令他相當的無言。

許男指出，這萬一造成防疫破口，有誰會負責？對此衛生局長葉彥伯下午在議會質詢時表示，針對此案已經錄案了，已經進一步將進行訪談，若無法落實相關防疫措施，將要求關園。

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原po指出，昨天特地到花壇看金針花，隨即就有許多民眾不戴口罩，好心跟他們規勸，卻回「別人還不是也沒戴」，甚至為此還打電話到縣府，沒想到電話一轉再轉，對方還回他「這是私人景點」，令他非常無言。

議員李成濟日前前往金針花田宣傳時，也拍下數張美照，但也張張都沒戴口罩，不過他也強調這是脫下口罩拍攝，他也說正值防疫期間，管制人員要求遊客必須戴口罩，且母親節當天一次僅開放20人上山賞花。

廟方下午接受電訪表示，虎山巖廟內目前已經禁止信眾進入，至於金針花田未逢例假日則是沒有管制，但每天都有人員在現場宣導，若進園沒有戴口罩噴防疫酒精，則嚴禁出入。

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