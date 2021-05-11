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旅館傳舒服哭聲！他錄淒厲25秒網笑翻：快出人命了…拍攝者不救？

▲▼有網友獨自到阿里山旅遊時，竟在一處飯店外聽見女慘叫聲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲有網友獨自到阿里山旅遊時，在一處飯店外聽見女慘叫聲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

有民眾近期到嘉義阿里山旅行，結果在晚間經過某間飯店時，竟聽見「超級母湯」的陣陣女性慘叫聲，其中還伴隨著規律的肉體碰撞聲。雖然無法透過影片看見女子本人，但淒厲叫床聲之大，讓不少網友直虧說「都快出人命了...拍攝者不救？」

民眾將影片上傳至臉書社團「爆怨2公社」，鏡頭前是阿里山森林遊樂區的某間飯店外牆，打開聲音後，就可聽見有一名女子不斷發出痛苦哭腔，哭了約25秒都沒停止。「淒厲哀嚎」聲也讓原PO疑惑，「一個人在外旅行，遇到這種淒慘聲，這算是在家暴嗎？是在測試按摩椅？」

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▲▼有網友獨自到阿里山旅遊時，竟在一處飯店外聽見女慘叫聲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO在臉書分享這段奇特經歷。

網友看了紛紛留言虧說，「阿里山的姑娘沒入睡啊，阿里山的少年撞入山啊」、「聽起來像是有年紀」、「是洗衣機啦」、「有開擴音的樣子」、「應該是女生在表演什麼，然後男生一直拍手叫好」、「一場誤會，只是在測試飯店的隔音設備而已」、「愛的撞擊」、「大喊需要幫忙嗎」、「被家暴了，還不報警」、「我覺得先報警，他快喘不過氣了！高山症症狀」。

不過也有網友質疑，「現在飯店隔音都好差，到底要人如何安心『辦事』，常常都聽到旁邊在叫」、「牆壁是紙做的嗎？隔音也太爛」、「隔音好差喔」、「隔音有事耶」、「隔音也太差了吧，連撞擊肉的那個啪聲都這麼清楚」。

影片連結

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