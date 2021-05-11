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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨產會擋修泰北孤墳　朱立倫怒轟：背骨忘宗

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對黨產會遭質疑阻擋國防部撥用第一預備金修繕泰北國軍忠烈墓園（泰北孤墳），國民黨前主席朱立倫11日批評，把國軍捍衛中華民國歷史，勾連政治意圖，指稱為國民黨附隨組織的說法，實令人為之氣結，簡直背骨忘宗。

國防部昨日向向行政院申用第一預備金，欲撥千萬給中華救助總會修泰北孤墳，但救總日前已被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織及不當取得的黨產，黨產會質疑為何修墳要透過救總執行，因此針對救總要動用不當黨產，黨產會將再審查。

對此，朱立倫上午於臉書發文指出，電影《異域》就是講述國共內戰後國軍一部撤退至泰北成為異域孤軍——「中華民國雲南反共救國軍」，依然秉持愛國精神、奮戰不懈的悲壯歷程。

朱立倫說，昨天卻看到媒體報導，對於國防部動用第一預備金，要捐款千萬元給中華救助總會至泰北為國軍英靈修墳，卻引發黨產會質疑，「為何駐外單位不能自行找泰國業者整修，卻拿公帑捐助國民黨附隨組織。」

朱立倫強調，這種把國軍捍衛中華民國歷史，勾連政治意圖，指稱為國民黨附隨組織的說法，實令人為之氣結。他表示，救總在1950年由民間人士成立，持續協助泰北孤軍後裔，至今獲政府補助57億元，但累積公益支出達101億元，補助遠遠低於支出，卻被指是附隨組織，簡直荒謬。而國防部現今編列預算捐助救總的維修經費，更非屬救總不當取得財產。

朱立倫指出，黨產會不應該因為意識形態立場顛倒是非、污名化為國奉獻的民間團體，公道自在人心。他呼籲，黨產會停止惡意政治攻擊，切莫阻攔國軍忠烈在海外安眠的墓園修繕工作，也莫讓默默為中華民國奉獻的民間團體與僑胞對這個政府感到失望。

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