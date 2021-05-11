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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／華航諾富特35人確診！「清零計畫2.0」能滅火？

新聞節目中心／綜合報導

華航諾富特案延燒，至今已35人確診，中央流行疫情指揮中心也研判華航內部有隱形傳播鏈，10日公佈「清零計畫2.0」，包含前艙機組員（機師）全數召回檢疫、風險組及安全組不得混飛等4大重點。相關措施能否有效維護社區安全、終結此波疫情？《雲端最前線》11日邀請國民黨立委林為洲、民進黨立委劉世芳及台北市議員鍾小平，與主持人楊文嘉一同深入探討。

配合指揮中心執行「清零專案2.0」，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進行居家檢疫14天，並藉由分組調派人力，儘量維持航班營運，非全面停飛。華航也表示，為保障產業命脈，調度航班將以「貨運航線」為優先，而短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客；初步預計影響約1成貨運運能。

▲▼華航機組員清零計畫2.0示意圖。（圖／指揮中心提供）

▲華航今（27）日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，以加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

▲華航日前已由醫護人員進駐設置疫苗接種站，加速施打疫苗速度。（圖／資料照，華航提供）

同時，第74屆世界衛生大會（WHA）將於5月24日召開，網路報名已於昨日截止，世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀請台灣。外交部強調，會持續與衛福部共同努力，奮戰到最後一刻，盡全力爭取我方與會權利，並呼籲WHO秘書長譚德塞秉持專業中立立場，儘速回應國際社會正義之聲，及各界支持台灣與會的殷切期盼。究竟台灣這次是否有辦法參加會議？台灣的WHA之路有多難？

另一方面，蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，如今卻傳出海軍左營副供站在今年初正式購入美豬。根據國防部公布報告，2020年2月26日開始採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年；消息一出掀起各方議論。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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LIVE／染疫擴大？　蘇貞昌突緊急前往指揮中心
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