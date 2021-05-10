華航確診機師曾到台北福華飯店！業者昨晚急消毒：七賢吧停業7天

▲台北福華大飯店房間示意圖。（圖／福華大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10日）公布3例本土和1例感染源調查中確診個案，其中案1187確診前有相關活動史，5/3曾去台北福華大飯店、5/4曾到餡老滿南港店。對此，台北福華大飯店表示，昨晚得知後就已進行全面消毒，目前七賢吧暫時關閉中，預計停業7天。

案1187於5/3晚間6:30至8點曾去台北福華大飯店七賢吧用餐，台北福華大飯店回應，昨晚收到台北市衛生局通知後就已經進行全面消毒，目前七賢吧暫時關閉、停止營業7天，期滿後會將再進行加強消毒，確認整個公共區域都已消毒過。

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▲▼案1187確診前有相關活動史，5/3曾去台北福華大飯店，業者昨晚接獲通知立即進行全面消毒。（圖／福華大飯店提供）

福華大飯店聲明，110年5月9日接獲通知，有確診案例於5月3日至飯店七賢吧消費，飯店接獲消息後隨即安排廠商施用消毒藥劑進行飯店消毒工作；包括所有公共場域（含一樓名品商店街、飯店一樓全區、七賢吧、戶外游泳池、客用電梯）、飯店B1區域（含名品商店街、餐廳、男女員工更衣室、員工餐廳、辦公室、員工電梯）。

▲案1187於5/3曾去台北福華大飯店消費。（圖／福華大飯店提供）

福華大飯店表示，館內各餐廳皆使依規定進行環境清潔，以確保飯店賓客健康安全及飯店前線服務人員安全無虞。關於可能接觸之同仁健康安全事宜，飯店給予妥善協助及安排後續7天自主健康管理作業。

飯店持續嚴格要求所有工作人員於館內時，每天兩次測量額溫，服務時必需全程佩戴口罩及手套，並於執行勤務時隨時以酒精消毒及勤洗手。飯店保持嚴謹態度處理相關事務，在全體同仁協助及努力下，飯店維持正常運作。

該個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值16），感染源調查中，已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

▲案1187公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。