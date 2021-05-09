　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新兵慘被綁實彈標靶上　戰機頭上亂射20分鐘！法空軍爆恐怖霸凌

▲▼ 法國空軍驚傳恐怖霸凌。（圖／路透）

▲ 男子被綁在標靶上，無法動彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國爆出一起離譜的軍中霸凌案件，一名飛行員剛被派往一座空軍基地，竟遭一群同袍綁到一處靶場，頭部蓋上黑色頭套，固定在一根實彈射擊標靶上，周圍不斷傳來戰鬥機在他附近投擲彈藥的聲音，恐怖的精神折磨持續長達20分鐘，影片曝光後震驚社會。

《每日郵報》9日報導，這起事件發生於2019年3月，當時這名30多歲的新兵才剛被派往科西嘉島南部的空軍基地，馬上成為同袍霸凌目標。當地媒體指出，他的頭部被套上黑色頭套，接著被丟在卡車後方，載到一座靶場。根據影片，男子被牢牢捆在標靶上，頭上還有戰鬥機飛過。另一段畫面可見，他因雙手雙腳被綁，只能用雙腳跳躍前進。

男子的律師伯納（Frederic Berna）說明，已就此事向馬賽一間法院提起法律訴訟，可能提出蓄意危及他人生命或重傷害的指控。據報現場人員拍下照片和影片後，還以WhatsApp互相分享，甚至傳給受害者本人，其中加害者的臉孔清晰可見，現都已做為證據交給檢方。

法國空軍發言人則向《法新社》表示，參謀長2019年5月得知此事後便啟動調查，已決定嚴厲制裁肇事者，並稱「空軍譴責任何可能對其人員造成身體或心理傷害的活動」，但未具體說明懲處方式或肇事者軍階。

ANNA SUI限量童話禮盒，香水30ml+化妝包，特價949元

 
ET快訊
確診飛行教官去過這間咖啡廳　業者曝：他曾喊「打過疫苗」
分房妻小腹隆起…男「一年半沒做」氣炸！　親媽1句話打臉他
7人「大馬買船開回台」花19小時檢疫　教練船東喊：台灣要改進
必勝客緊急回應了！母親節爆單系統掛點　將有補償方案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「奶茶聯盟」在美示威！台僑走上街頭　200人齊反緬甸軍政府

放任頭蝨寄生半年！4歲女童險遭吞噬「缺氧瀕死」　冷血媽被起訴

新兵慘被綁實彈標靶上　戰機頭上亂射20分鐘！法空軍爆恐怖霸凌

「取消東奧」連署破23萬人...國際奧委會罕見發話：一定辦到底！

前美國第一狗狗癌逝！　歐巴馬悼念愛犬：失去摯友與忠實夥伴

美CDC：新冠病毒可由「空氣」傳播　距離患者6公尺也會染疫！

英王室兄弟檔失和18個月！記者爆遭威廉疏離：只因「親近哈利」

馬斯克「我有亞斯伯格症」　自爆：曾在節目中吸大麻

全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片　崩潰服藥自盡

印度連4天40萬確診！專家曝「變種病毒害的」　高傳播力疫苗擋不住

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

「奶茶聯盟」在美示威！台僑走上街頭　200人齊反緬甸軍政府

放任頭蝨寄生半年！4歲女童險遭吞噬「缺氧瀕死」　冷血媽被起訴

新兵慘被綁實彈標靶上　戰機頭上亂射20分鐘！法空軍爆恐怖霸凌

「取消東奧」連署破23萬人...國際奧委會罕見發話：一定辦到底！

前美國第一狗狗癌逝！　歐巴馬悼念愛犬：失去摯友與忠實夥伴

美CDC：新冠病毒可由「空氣」傳播　距離患者6公尺也會染疫！

英王室兄弟檔失和18個月！記者爆遭威廉疏離：只因「親近哈利」

馬斯克「我有亞斯伯格症」　自爆：曾在節目中吸大麻

全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片　崩潰服藥自盡

印度連4天40萬確診！專家曝「變種病毒害的」　高傳播力疫苗擋不住

陳傑東奧測試賽400欄繳52秒08　無緣再創最佳排在墊底第9位

車行國道1號台南路段變換車道未打方向燈　竟連吃國道警3張紅單

朴寶英❤徐仁國、張基龍❤惠利！5月開播8韓劇愛情、狗血、感人全包

劉基鴻換棒敲致勝安MVP！「許素美叮美噹」球棒可以送媽媽了

林志玲罕見曬媽媽合照！　笑戳母親嫩臉「換我們寵妳們」

母親節「本土+0」傳好消息！醫曝：要等到6月3日才能放心

捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆「不忍了！」控訴網路霸凌　

相隔361天先發勝　伍鐸還神來一腳助攻美技：生涯最好一踢！

「奶茶聯盟」在美示威！台僑走上街頭　200人齊反緬甸軍政府

畫九宮格揪肚痛原因！醫曝「右下恐致命」：出現3情況快就醫

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

撞破嬌妻睡小王！他下跪驚知以前睡更多人

全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片

6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流

北韓AV禁片外流！清純派「國民女優」遭處決

起床驚見陌生人在廚房吃麵　屋主：然後他就死掉了

印度煉獄！樣本驚現「3532種令人擔憂的變異病毒」.

又忘關鏡頭！女老師上課突轉頭忘情「舔男伴乳」

長征五號火箭今重返大氣層！　最新時間點曝

同事吃披薩不揪！單親媽怒告霸凌獲賠89萬

外星球降雨成分大不同！　和地球雨滴大小相近

大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」

長征5火箭9日凌晨返回大氣層　分析一次看

即／美軍：長征五號火箭墜落印度洋！

更多熱門

相關新聞

法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

法國在台協會主任公孫孟( M. Jean-François Casabonne-Masonnave )日前率領團隊拜會國立台灣科技大學，與台科大校長顏家鈺簽署「法國在台協會．國立台灣科技大學獎學金」，加碼提供獎學金人數與協助，深化台法雙方交流。

法參議院通過挺台議案　游錫堃直呼驚訝

法參議院通過挺台議案　游錫堃直呼驚訝

外交部感謝法參院「十分肯定台灣」

外交部感謝法參院「十分肯定台灣」

蔡英文感謝法參院：一起為世界做出貢獻

蔡英文感謝法參院：一起為世界做出貢獻

法參院挺台加入國際組織　蘇貞昌：希望台灣能貢獻讓世界更好

法參院挺台加入國際組織　蘇貞昌：希望台灣能貢獻讓世界更好

關鍵字：

霸凌軍中霸凌法國法國空軍

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面