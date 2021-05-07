生醫研發成果亮眼！輔仁大學與王子製藥簽署產學合作　打造雙贏平台

▲輔仁大學積極展開產學合作，今與王子製藥公司舉行產學合作簽約（右為輔仁大學校長江漢聲）。（圖／輔大提供，下同）

生活中心／綜合報導

讓學術研究成果走出校園幫助更多人！輔仁大學積極展開產學合作，在今(7)日又打下新的里程碑，與王子製藥公司舉行產學合作簽約，雙方第一個合作成功的保健品也即將在五月上市，並獲得健字號認證，有助於改善國人肝臟的健康問題。輔仁大學校長江漢聲表示，我們有研發的能量，透過跟產業界的合作可以把力量發揮更大，我本身是醫生，健康食品對我們醫生來講，比藥物更好用。｣王子製藥公司總經理王國華也特別出席簽約儀式，致詞時他除了感謝這次能輔大生科系的合作外，更期盼將來在管理、行銷等領域有更多交流。

近年來生技醫藥已成為政府加速推動的重點項目，加速生技醫藥暨保健產品的開發，輔仁大學生命科學系蘇睿智教授長期研究植物學與藥學，他以植物當材料做三高疾病的研究，經過作物實驗、細胞實驗、動物實驗後，發現確實有不錯的成效，此成果也獲得王子藥廠的青睞，經過八年的研究後，獲得衛福部衛部健食字第A00401號的產品認證。後續王子製藥將持續與輔仁大學研發團隊針對植物源材料的有效成分做萃取和分析，並朝向西藥開發的流程進行研究，最終以取得植物藥之認證與新藥開發為目標。

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王子製藥王國華總經理對此項合作感到欣喜外，也期待未來雙方有更多合作，他表示，未來將在理工大樓設立保健品創新研發中心，引進輔大的人才，除了保健品的合作外，在產業技術與行銷管理方面也期待有更多合作，在雙方密切之產學合作與人才培育之下，達成學校與產業雙贏的目標。

輔仁大學將與王子製藥將進行下列三項合作，首先，將於民國111年設立生技醫藥研發中心並進駐新理工實驗大樓，輔仁大學可提供使用相關檢測分析儀器與貴儀設備，加速研發能量並降低企業的設備購置成本。其次，進行人才培育工作，企業提供輔大學生產業實習機會，輔大則可協助企業員工在職進修，進行博士級高階人才培育，更加落實產、學人才的交流與養成。

最後，此項雙邊合作計畫也可提供公司產品的場域驗證，結合輔大醫院與IRB臨床測試，收集更寶貴的臨床數據，提供產品做最安全與最有效的驗證。雙方透過雙方產學合作方式，進而提升醫療保健產品安全與創新的目標，並落實學界優良技術應用於產業發展。