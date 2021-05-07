柯P爆中央為華航改檢疫規則「有立委關說」　陳時中反嗆一句話

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫擴大匡列，目前此案累積有29人確診，重創台灣防疫封鎖線。台北市長柯文哲7日表示，防疫規劃不是不能改，但相關配套要調整，最擔心政治凌駕專業，比如哪個立委來關說，專家都不知道，出事就大家都不認帳。對此，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應，「大家都知道我這邊不會有立委關說」，柯文哲壓力大，是立委去關說他？

台北市、新北市將在2025年共同舉辦世壯運，7日舉行組委會成立儀式，雙方市長柯文哲、侯友宜皆出席。會後受訪時，被問到華航機師一案的疫情狀況，柯文哲質疑中央為華航改檢疫規則，是因有立委關說。他強調，「我最擔心的就是政治凌駕專業，比如哪個立委來關說，那些專家都不知道，然後就被呼攏過去，然後就出事，出事就大家都不認帳」。

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指揮中心下午舉行記者會，公布新增5例境外移入個案與病毒基因定序，媒體詢問陳時中如何看待柯文哲提到「希望中央防疫不要政治凌駕專業」看法？陳時中罕見動怒，他語氣略為低沉表示，「我這邊沒有，大家都知道我不會有立委關說」，反問柯文哲壓力大「是立委去關說他？」