陸網友抽中Travis ScottxAJ6爽曬圖12字　被嗆爆「潮流雙面人」

最近 Travis Scott x Air Jordan 6 全新聯名釋出，台灣方面隨後也開啟了販售抽籤，想必最近這兩天大家版面應該是滿滿的 La Flame。不過雖然我們雖支持，但再重磅的鞋款於大陸還是有不少人看品牌抵制，最近，對岸便有一位球鞋圈內人，因為中籤遭到大量的撻伐。

據了解，一位 weibo 用戶因於網路曬出 Travis Scott x Air Jordan 6 中籤圖，表示：「堅持還是有回報的，愛你爸爸」。此帖文一出隨後引起眾人關注，更被挖出 3 月份他分享的新疆棉抵制內文，說他是「潮流雙面人」也踐踏了國家的尊嚴。而在經過一陣抵制之後，這位愛鞋的網友因抵抗不了抨擊，也立即取消了訂單併曬出了圖片證明。

▲weibo用戶曬出Travis Scott x Air Jordan 6中籤圖。（圖／翻攝自Weibo，下同）



但在看似對岸一條心的評論裡，還是有不少圈內人認為大家反應過頭表示：「所謂的抵制就是一場笑話，裝個樣子說抵制，後面還不是去排隊拼命買。」最後筆者自己則是認為：「你們不買沒差，不如全給我們台灣買吧，我們支持 Nike。」

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