瘋電影／父親　誰受得了長期辛苦照顧還要被說壞話？

文／賴賴

瘋言瘋語：

太強大的安東尼霍普金斯，整部電影幾乎就是他和女兒之間，幾乎沒有間斷的對話，從他的任性、偏執、情緒化到虛擬與真實間的混亂，記憶錯置、疑神疑鬼，完整的老人癡呆前兆，精闢的詮釋出一個老人難以照顧的一面，以及最親近照顧者的無力感，太貼切了這個劇本，那個唯一照顧者，通常都是被照顧者最厭惡的一個孩子，對於照顧者而言是非常不公平又難以忍受的，但是卻又無可奈何。

電影描述得很清淡，事實上一位老人癡呆前兆患者，對於照顧者的苛刻言詞對待，以及誣陷並且四出宣言自己受盡委屈，照顧他的那個孩子是如何不孝的缺點，他們會去說給主治醫師，復健好友以及自己親友，不知情的孩子總是會被異樣眼光所質疑，這也就是家有一前兆癡呆老，都可以毀滅任何一對夫妻的原因。

電影單就老人的部分精闢入裡的呈現，老人所面臨的恐懼與茫然，這絕對是未來台灣社會最大的隱憂，少子化問題，這些單身老人將何去何從，誰來照料都考驗著未來政府社會照顧的能力，電影流暢好看，難得一個這麼沉重的過程，卻流暢好看，恭喜安東尼霍普金斯，83歲再奪一座奧斯卡金像獎最佳男主角。



片 名：父親

英文片名：The Father

類 型：劇情

口碑場日期：04-16 ~04-18

上映日期：2021-04-23

片 長：01時37分

導 演：弗洛里安澤勒(Florian Zeller)

演 員：奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman) 、 安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins) 、 馬克蓋蒂斯(Mark Gatiss) 、 奧莉薇威廉(Olivia Williams) 、 愛莫根波茲(Imogen Poots) 、 魯弗西維爾(Rufus Sewell) 、 阿耶莎達爾克(Ayesha Dharker)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：采昌

劇情大綱

記憶如此鮮明，我卻認不得你

獨自一人住在倫敦的安東尼（安東尼霍普金斯飾演），隨著年齡增長，他開始失去記憶，並對所認知的世界與現實逐漸產生差距。即使對生活中出現的人事物開始產生疑惑，他卻無法接受自己失智的事實，更拒絕女兒安（奧莉薇雅柯爾曼飾演）所安排的一切協助與照顧。隨著病情急轉直下，他逐漸遺忘時間、空間，甚至是自己摯愛的親人…。當面對父親總有一天將會遺忘自己，心痛的安又將如何讓父親好好活在當下，並陪伴他走到回憶完全消逝的那一天呢？

▲老年癡呆前兆最磨人，照顧其實最不辛苦，辛苦的是要不斷被扭曲和踐踏，自我修復。

▲父親不願意到老人院，更無法忍受女兒不再照顧自己。

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