台灣「1鋁箔包飲料」韓國爆紅　網友破千狂讚：跑5間都買不到

圖文／鏡週刊

珍珠奶茶為台灣飲品打開知名度，沒想到台灣老牌食品大廠「泰山」的一款鋁箔包飲料也默默進軍韓國，讓當地網友喝了後直呼「令人想起童年的夏天滋味」，還有人稱自己跑了5間便利商店都買不到，搶手程度可見一斑，另外一款台灣本土飲料更是被韓國網友敲破碗：「韓國喝不到啦，趕快引進！」

一名韓國網友在推特上分享買到「泰山冰鎮葡萄鮮冰茶」鋁箔包的照片，韓國版外包裝與台灣原版相似，保留了「泰山」與「冰鎮」的原LOGO，品名則改為「葡萄綠茶」、廣告標語改為「義大利紅葡萄、白葡萄，以及台灣綠茶」等，該位韓國網友也分享了喝完以後的心得。

這位韓國網友說到，「天哪，台灣的這款飲料引進韓國了耶！味道就跟外包裝圖片一樣，喝起來甜甜的，像是在Capri Sun（美國果汁品牌）的葡萄口味中，混入了綠茶，冰冰喝會讓人想起童年的夏天滋味！」該文一出也引發超過3,000名各國網友轉推跟按讚。

不少韓國網友看到該篇心得後，由於對於台灣飲料口味相當有信心，好奇之下就立刻去找這款葡萄鮮冰茶，甚至還有當地網友哀號：「我找了家裡附近5間超商都找不到，到底哪裡有賣啊？」而喝完的網友都紛紛大讚：「超好喝！」「前味是葡萄果汁，最後會留下些許綠茶獨有的苦澀感，不可思議。」也意外讓這款葡萄鮮冰茶晉升台灣之光。

目前新冠肺炎疫情仍肆虐全球，在難以出國卻又懷念台灣滋味的此時，韓國網友還點名「多多綠茶」，希望能趕快輸入到國內，「多多綠茶真的是我最愛的一款飲料，韓國不論哪裡都找不到類似的口味！」或許也能颳起下一波「台灣旋風」。



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