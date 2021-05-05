陳盈助「博奕帝國」首席技術長薪高到嚇人　狠甩竹科車尾燈

▲陳盈助（左）因洗錢及賭博罪遭緩起訴，加上2共犯共繳納近10億元，創史上最高緩起訴金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有博弈教父之稱的陳盈助，年初遭嘉義地檢署查獲涉嫌經營運動賽事博弈平台，近日檢察官依違反《洗錢防制法》及賭博罪，決定給予緩起訴處分，條件是須繳納8億5千萬元給國庫，含另2名共犯緩起訴金，合計近10億元創下台灣史上最高額處分金紀錄，陳不僅立即繳清，還同意緩起訴2年期間捐助2千萬元給犯罪被害人保護協會。

本刊調查，由陳盈助一手創立的博弈王國，透過網路經營國際運動簽注，單月投注金額常破千億元，但他為避免惹上台灣的禁賭法律，以鎖IP方式限制台灣的位址下注，這也是檢方決定給予緩起訴的主因。

有博弈教父稱號的陳盈助涉嫌洗錢及賭博等罪，1月16日遭嘉義地檢署、高雄橋頭地檢署指揮600多名司法警察，兵分多路到他的嘉義豪宅等處搜索，扣得6,000多萬元現金，並約談陳盈助及妻子等人到案說明。

檢警懷疑，陳盈助和助理洪文雄及其胞妹洪琇鑾等人，在嘉義市4個處所經營現金網路博弈平台，還幫忙其他賭博網站代收賭資、轉帳業務，2年多來賺得不法所得2億元。

陳盈助經營的博弈平台萊盛娛樂城，主攻境外賭客，必須以人民幣兌換遊戲幣，再以運動類賽事像是足球、籃球等，或電子遊戲項目作為下注標的，平台和賭客對賭，若賭客賭贏，陳盈助的員工會以第三方支付方式，將賭金付給賭客，若賭客賭輸，賭金則盡歸平台所有。

但檢警追查卻陷入盲點，一來陳盈助在海外開設的公司有取得執照，屬合法經營，線上博弈網站也不開放台灣賭客下注，二來查獲俗稱「水房」的代收賭資業務處所，只能證明陳盈助是房東身分，一旦起訴恐難將他定罪，最後檢方決定採取變通方法，給予陳緩起訴，條件是須繳納天價緩起訴金給國庫，為期2年。

陳盈助到案後，採取不抗辯、認罪態度全都答應，並於日前將8億5千萬元匯入檢方指定帳戶，還主動繳回被認定是不法所得的2億元，加上其他2名共犯9,500百萬元的緩起訴金，合計近10億元緩起訴金破司法史上紀錄，由此可看出他靠經營線上運動簽注，累積財力十分驚人。

本刊從檢警蒐證的資料及採訪陳盈助身邊友人，揭開他從賭博電玩大亨搖身變成為博弈教父的祕辛，關鍵在於他透過精心設計層層關卡，避免陷入台灣禁賭的法令，逐步拓展開他博弈王國的版圖。

▲嘉義地檢署傳喚陳盈助（左）出庭，當天以一億五千萬元交保候傳，並限制出境、出海及住居。

隨著手機投注的金額日益龐大，陳盈助也將投資項目從純博弈，拓展到合法線上博弈遊戲的開發，像是知名線上遊戲《包你發娛樂城》就是出自其團隊研發，並且找來本土影星王識賢、曾莞婷代言，在蘋果手機商城博弈遊戲類站上第5名，累積1萬2,000條留言，評價4.6顆星，頗受玩家歡迎。

▲陳盈助位於嘉義市上海路住處被檢警查獲疑為洗錢基地，俗稱「水房」。

要維持這樣的成績，友人說關鍵是陳盈助擁有一支菁英工程師團隊，每月研發10款線上遊戲推陳出新，只要有其中一款受到玩家喜愛，就可為他帶來驚人的獲利，目前光是線上遊戲商城，每月就有上億元的營收。

此外，陳盈助還持有美國、澳洲、澳門等地的「博彩中介人執照」，長期營業績效良好，亦曾有英國籍人士想成立博弈公司，特別透過管道接洽陳盈助，提出以25％技術股作為報酬，希望向他請益博弈經營之道。

但陳盈助萬萬沒想到，已設3道關卡避免觸法，卻因受疫情影響，許多在海外從事博弈的業者返台後，禁不住暴利誘惑，鋌而走險，承租陳盈助的房子暗中經營線上博弈，還開放給台灣賭客上線簽注，最後使他受到波及。

而陳盈助最近一次捲入官司，是2006年涉入兩岸三地最大的六合彩總組頭盧伯賢跨國洗錢及網路簽賭案，全案查扣宣告沒收犯罪所得高達86億多元。當時嘉義檢警在盧伯賢的帳冊和本票翻到署名「盈助」的項目，陳盈助因此遭約談、住處也被搜索，但最後因無法證明簽賭資金和他有關，讓他全身而退。

知情人士透露，陳盈助過去曾捲入屏東軍火走私案入獄，之後又涉入職棒簽賭案、六合彩洗錢案及前檢察官宋宗儀貪汙案，雖然最後都獲判無罪，但每到選舉，坊間都會冠上他是選舉賭盤最大組頭的稱號，令他困擾不已；他為避免官司上身，早已將事業重心轉往國外，近年更將部分資金轉移布局房地產，在全台各地獵地投資，旗下公司去年還以12億4,000萬元，買下台北市信義計畫區。



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