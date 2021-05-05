烏克蘭正妹「在台初體驗」：啊～你在幹嘛！　叫聲大歪樓

▲佳娜體驗推拿。（影／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



記者崔子柔／綜合報導

烏克蘭正妹佳娜近日初體驗台灣整復推拿，過程中她痛得頻頻忍不住發出叫聲，不過最終的效果讓她很感謝師傅。在影片留言可見，許多網友都認為佳娜的叫聲成為亮點，還有人說「這系列應該可以重複看很多次」。

《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）昨（4）日上傳的影片中，團隊帶著佳娜去體驗推拿，希望讓最近壓力較大的她能「舒服一點」。

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師傅指出，佳娜曾經跌倒傷到右腳，行動可能因此受到阻礙甚至疼痛，另外也可能因為她常盤腿坐導致肌肉僵硬，會把這些問題通通處理好。

▲佳娜痛得忍不住叫出聲。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



當師傅開始進行推拿，就可以聽到佳娜頻頻喊叫，「真的很痛很痛」、「你在幹嘛」、「怎麼放鬆？」，雖然療程讓她相當痛苦，但結束時她也感謝師傅說「很舒服」。

許多網友看了影片則紛紛留言「整骨很痛，我完全能理解為什麼她會哀哀叫XD」、「整棟公寓都是佳娜的叫聲害我有點羞羞！！怕被誤會說我在看開車片XD」、「這師父上輩子一定拯救過地球」、「這系列應該可以重複看很多次」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

