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婆媽團遇疫情取消越南行！認賠訂金旅行社要多收一倍　法官打臉

▲▼自助旅行，自助旅遊，閨蜜旅遊，姐妹旅遊，女子旅，出國，機場報到，機場劃位，託運行李，行李託運。（圖／記者蔡玟君攝）

▲婆媽參加旅行社行程，不料遇上疫情提前取消。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄有6名婆婆媽媽前年揪團要到越南旅遊，每人付了5千訂金，不過去年遇上疫情爆發，只好取消行程，但事後旅行社認為婆媽們書面取消行程時只剩2周就要出團，違約金應是團費一半約1萬初，因此要求補足付出成本而提告。高雄簡易庭審理認為消費者在出團前21天就曾在社群軟體表示要取消，按合約只需賠償20%旅費即可，因此判決婆媽們無須再多付違約金。

根據判決指出，陳姓等6位婆媽團成員前年11月向旅行社購買「愛上中越峴港、順化皇城、會安古鎮、巴拿山纜車天之手、迦南島6日」旅遊行程，每人團費2萬1400元，並先支付每人訂金5千元，預計隔年2月29日出發。

但去年初，新冠肺炎剛往全世界蔓延，婆媽團成員的子女勸爸媽不要出國以免染疫，於是陳姓婦人等6人於109年2月7日在旅行社的通訊軟體上，留言「因武漢冠狀病毒影響，搭飛機密閉空間人多及病情還無法控制，家人不放心又擔心要我不要冒危前往，去了恐回不來，故我不能去了，敬請見諒」、「我同感孩子不放心我前往，我想延期吧」、「+1」等。

旅行社在去年2月14日通知她們簽署取消行程確認書，明載取消費用為1萬600元，但婆媽團認為費用太高，經協商後，旅行社同意每人只收9800元取消費，但婆媽團認為已被扣5千元訂金，不想再多付取消費用，於是被旅行社告上法院。

高雄簡易庭審理時，法官發現，婆媽團雖然她們是在2月14日才簽署取消參團確認書，但7日已經在群組說要取消行程，因此依雙方契約規定，在出團前21日至30日以內解除契約，只需賠償旅遊費用20%即4280元，而婆媽團已被扣5千元訂金，金額已足夠，不須另繳費用，因此駁回旅行社之訴，可上訴。

時間對我們來說完全沒用！

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