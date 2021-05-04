快訊／台中港石化業跳電硫酸水蒸氣外洩！消防急通報附近廠商關窗

▲貝民公司跳電導致部分硫酸水蒸氣洩漏。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



記者李忠憲、林冠吟／台中報導

台中4日上午貝民公司因跳電而導致硫酸水蒸氣外洩！有民眾向台中西馬頭分隊報案，指出有聞到化學藥品的味道，消防局接獲通報也立即趕往現場，據了解為貝民公司因跳電而導致硫酸水蒸氣外洩，消防局抵達現場時也已恢復正常。惟洩漏物質三氧化硫，氣體進入呼吸道及肺，並溶於粘液，形成硫酸，腐蝕呼吸道，為降低民眾吸入風險，消防局也立即通報周邊廠商人員注意安全防護，關閉門窗，避免吸入。