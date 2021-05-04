雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

▲蘇貞昌陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

華航案延燒至今，已經累計26人確診，確診案例也超越部立桃園醫院群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也被雙北市長齊轟是「防疫嚴重疏失」。對此，行政院院長蘇貞昌今出席活動回應「防疫要靠國人齊心努力，如果有人沒落實實名制、職業敏感不通報、不遵守防疫SOP趴趴走，陳時中再神仙也做不到。」

華航案不只確診多名機師，不少同住家人也接連確診，相關足跡也引起不小恐慌，雙北市長也轟陳時中防疫嚴重疏失，柯文哲更直接點出四大缺失，砲火猛攻。蘇貞昌今早出席衛福部活動，被問及相關批評，他直言「陳時中這一年多來盡心盡力，夜以繼日，讓台灣防疫做到世界第一，防疫非常不簡單。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇貞昌提到，看到很多國外疫情一波三起，很多先進國家死亡那麼多人，台灣到今天都還是最安全的國家，這都是全國同胞一起努力的成果，但確實也要同胞支持，很難顧到每個地方沒有破口，「我們有檢討，對現在這樣的情況要加強，已經限制有印度旅遊史的外籍人士不能入境和轉機。」

另外，他也提到，政府防疫也要國人支持，有些人明知道要遵守防疫SOP，卻還是趴趴走，明知道要實名制卻沒落實，職業敏感也沒在就醫時說明，那這樣陳時中再神仙也做不到沒有破口。

蘇貞昌也再次呼籲，拜託國人要打疫苗，因為疫苗也不是那麼簡單爭取到的，甚至有國家還爭取不到疫苗，所以希望國人同胞打疫苗，請大家出來打疫苗，大家多做一份，陳時中就減少一份負擔，疫情還沒過去，大家都不要鬆懈。