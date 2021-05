牛奶罐突冒煙才知是炸彈！他傻眼急報警：常在旁邊開營火趴

▲一名男子在後院發現2箱二戰時期的手榴彈。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者郭家榮/綜合報導

英國一名45歲男子奧斯本(James Osborne)日前在他價值200萬英鎊(約新台幣7780萬)的房屋後院發現2箱牛奶罐,一開始並不以為意,直到牛奶罐開始冒煙,他才聯想到炸彈的可能性,趕緊通報警方處理。初步研判,箱子內裝了48枚二戰時期遺留下來的手榴彈,防爆小組也立刻在周圍部署灑水器,並引爆手榴彈,解除未知的危機。

根據《每日郵報》報導,奧斯本是一名律師,日前他雇用了園丁來整理住處後面的花園,準備出租給他人使用,結果在一個角落發現兩箱共48瓶的「牛奶罐」。如果奧斯本沒有看清楚箱子外的爆炸警示標語,的確會把這些當作過期牛奶罐處置,不過當奧斯本將罐子取出後,突然開始冒煙,嚇得趕緊聯繫警方,隨後防爆小組也到場準備處理。

奧斯本表示,這個花園是他家人最喜歡的晚會場地,已經舉辦過無數次營火派對,沒想到離災難這麼近。報導指出,這些手榴彈是第二次世界大戰期間,英國發給志願軍,當納粹的部隊坦克入侵時作為攻擊的武器,估計大約生產了600萬枚,不過絕大部分都未使用就就掩埋了。

防爆小組為了安全處理炸彈,在底下先舖上沙土,並在周圍設置數個灑水器,做出「水牆」,避免火焰延燒。警方也為了確保不會驚動附近居民,特別發布公告,說明附近將有防爆小組安全地處理二次大戰的歷史遺物。儘管一切準備就緒,引爆炸彈仍然冒出巨大的火焰和濃濃黑煙,連現場人員都感到驚訝,不過最後仍然安全地處置這些歷史的殘骸。

