牛奶罐突冒煙才知是炸彈！他傻眼急報警：常在旁邊開營火趴

▲一名男子在後院發現2箱二戰時期的手榴彈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

英國一名45歲男子奧斯本（James Osborne）日前在他價值200萬英鎊（約新台幣7780萬）的房屋後院發現2箱牛奶罐，一開始並不以為意，直到牛奶罐開始冒煙，他才聯想到炸彈的可能性，趕緊通報警方處理。初步研判，箱子內裝了48枚二戰時期遺留下來的手榴彈，防爆小組也立刻在周圍部署灑水器，並引爆手榴彈，解除未知的危機。

根據《每日郵報》報導，奧斯本是一名律師，日前他雇用了園丁來整理住處後面的花園，準備出租給他人使用，結果在一個角落發現兩箱共48瓶的「牛奶罐」。如果奧斯本沒有看清楚箱子外的爆炸警示標語，的確會把這些當作過期牛奶罐處置，不過當奧斯本將罐子取出後，突然開始冒煙，嚇得趕緊聯繫警方，隨後防爆小組也到場準備處理。

奧斯本表示，這個花園是他家人最喜歡的晚會場地，已經舉辦過無數次營火派對，沒想到離災難這麼近。報導指出，這些手榴彈是第二次世界大戰期間，英國發給志願軍，當納粹的部隊坦克入侵時作為攻擊的武器，估計大約生產了600萬枚，不過絕大部分都未使用就就掩埋了。

防爆小組為了安全處理炸彈，在底下先舖上沙土，並在周圍設置數個灑水器，做出「水牆」，避免火焰延燒。警方也為了確保不會驚動附近居民，特別發布公告，說明附近將有防爆小組安全地處理二次大戰的歷史遺物。儘管一切準備就緒，引爆炸彈仍然冒出巨大的火焰和濃濃黑煙，連現場人員都感到驚訝，不過最後仍然安全地處置這些歷史的殘骸。