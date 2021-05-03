快訊／境外+6！自荷蘭、印尼、烏茲別克入境

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，自荷蘭（案1139、案1140）、印尼（案1141至案1143）及烏茲別克（案1144）入境。

案1139為荷蘭籍40多歲男性船員，今年4月10日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月25日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，5月1日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值29；住院後採檢Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性），已掌握同車接觸者12人。

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案1140為30多歲荷蘭籍男性船員，今年4月8日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月23日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，5月1日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值33），個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者32人，均有適當防護，列自我健康監測對象。

案1141至案1143均為印尼籍男性漁工，年齡介於10多歲至40多歲，今年4月19日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，5月2日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。3名個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1144為本國籍20多歲女性，今年4月21日前往烏茲別克工作，4月27日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後返家進行檢疫；4月28日起陸續出現頭痛、發燒及噁心症狀，4月30日因症狀未改善，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值28）。已掌握接觸者3人，皆列居家隔離。

