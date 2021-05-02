開車左右搖晃遭攔查　花蓮男竟「脫褲受檢」遭上銬逮捕

▲男子駕車左右搖晃，疑似酒後駕車，員警方上前示意停車受檢。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安警分局光華派出所巡邏員警4月29日晚間查獲一名男子酒後駕車，在警方實施搜身上銬的過程中，該名酒駕男竟一時情緒失控脫下外褲，員警當場制止男子的脫序行為，並依法逮捕帶回詢問。依涉嫌刑法公共危險罪移送偵辦。

警方表示，光華派出所巡邏員警在4月29日晚間9時許巡經吉安鄉中正路2段，突然發現前方有一部自小客車左右搖晃，疑似有酒後駕車的情事，為防止衍生傷亡交通事故，警方隨即上前示意小客車停車受檢。

▲男子突然情緒失控，當眾脫下外褲讓員警查看，員警立即制止脫序行為。

當員警靠近該名年林姓男駕駛時，馬上就從他身上聞到了濃濃的酒味，經男子以清水漱口後實施檢測，果然酒測值已明顯超過法定標準，警方依公共危險現行犯將男子逮捕。

▲酒測值超過法定標準，警方依公共危險現行犯將男子逮捕移送。

沒想到在員警實施搜身上銬的過程中，年約47歲的林姓男子突然情緒失控不斷自言自語，同時當眾自行脫下外褲讓員警查看，在場員警見狀立即制止其脫序行為，並將男子上銬帶回詢問，依涉嫌刑法公共危險罪移送偵辦。

吉安警分局呼籲，酒後駕車害人害己，酒駕肇事更造成雙方家庭的破碎，時下民眾親友餐敘難免小酌兩杯，應隨時相互提醒建立酒後不開車及酒後代駕的正確觀念，以避免生命財產的損傷。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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