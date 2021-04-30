車商豪擲7000萬！旗艦店落腳嘉義市　市府：帶動商機

▲VOLVO 匯勝汽車嘉義旗艦據點開幕。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應國內豪華車市場需求與日俱增，國際富豪汽車宣佈匯豐汽車集團之子公司 「匯勝汽車」加入 VOLVO 經銷體系，成為 VOLVO 汽車雲嘉南銷售服務生力軍。位於嘉義市西區VOLVO 匯勝汽車嘉義展示暨服務中心旗艦店盛大開幕，嘉義市長黃敏惠與副市長陳淑慧也到場，祝福VOLVO 匯勝汽車嘉義旗艦店開幕圓滿成功。現場黃敏惠參觀服務中心，讚許各項貼心設計讓服務更升級。

黃敏惠市長表示，「1.2.3.4幸福嘉義市」是雲嘉南觀光休閒消費中心，感謝VOLVO 匯勝汽車立足嘉義市，服務雲嘉南並帶動地方產業，嘉義市不論在教育、人文、觀光、醫療等是最優秀的，很高興VOLVO 匯勝汽車來嘉設點，與我們一起打拼。

建設處表示，疫情重創了全球經濟，整體汽車產業銷售量下滑，但VOLVO去年在台灣的銷售量卻創下新高，可見消費者對VOLVO的投入跟付出相當肯定。嘉義市的消費力強大、服務範疇又包含南彰化到北台南，是汽車銷售的兵家必爭之地，VOLVO旗艦店進駐定將帶動新一波商機。

匯勝汽車總經理曾長鋒表示，這次我們在嘉義市投資了7000萬，要在嘉義深耕，VOLVO 匯勝汽車嘉義旗艦店秉持著給鄉親最好的體驗以及與眾不同的感受，賣的不僅是汽車，更是貼心的服務；除了最新最先進的汽車展示，旗艦店的2樓更是特別規劃親子遊戲區、親子廁所等，要讓來的朋友有家的溫暖。匯勝汽車總經理曾長鋒也提到，嘉義服務中心據點，將由嘉義市在地團隊所組成，不僅創造就業機會，更將以熱情的心與專業服務，立足嘉市放眼雲嘉南。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看