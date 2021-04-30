嘉義區監理所開放文物參訪　見證台灣車輛演進

▲嘉義區監理所展示監理近六十年的歷史文物。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

喜歡懷舊、追尋歷史文物者有福了!嘉義區監理所即日起將開放該所精心規劃佈置之文物陳列室進行活化運用，提供各界及民眾參訪、研究。

嘉義區監理所於民國41年成立迄今已70年了,因成立歷史悠久歷經完整的公路監理業物變革，致力於監理歷史文物的蒐集與保存，成了該所重點工作之一，更在民國102年成立了歷史文物區，收藏展示具有歷史與紀念價值的文物、照片上百件；其中更有民國50年代的駕照，完整珍貴的歷史舊車牌，保存了台灣車輛號牌演進的各個階段。

另外也有60、70年代監理所使用之事務機設備、制服、機關銜名牌等，以及各個時期本所獲得之大大小小榮譽獎牌及獎座，堪稱是監理歷史的小寶庫、內容豐富多元，極具研究欣賞價值。

嘉義區監理所表示，機關檔案的活化應用是重點工作之一，除卻文字、電子檔案外，對本機關運作產生之歷史文物的蒐集典藏也是非常重要的一環，竭誠歡迎對公路監理歷史研究者與有興趣的民眾前來本所1樓的歷史文物陳列區參訪，可一窺台灣監理業務的發展史。詳細資訊除可上嘉義區監理所網頁查詢(http://cyi2.thb.gov.tw)，也可洽詢該所秘書室服務。

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