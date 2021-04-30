嘉義市橘世代銀采達人徵選　打造老年新人生

▲嘉義市橘世代銀采達人徵選。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與弘道老人福利基金會，於嘉義市文創園區藝術大道辦理110年度銀采達人複選活動，要徵選出嘉義市55歲以上具備特殊技藝的中高齡者，此次通過初選的中高齡入選者有13位，其中有歌仔戲、薩克斯風、陶笛、洞簫、月琴、排舞、手工創意彩繪、園藝治療、捏麵人、草編等多項技藝，特別聘請業界及學術界有相當經驗的專業評審，為此次銀采達人徵選活動進行評選與大力推動。

嘉義市政府表示，嘉義市橘世代生涯發展中心於108年起舉辦銀采達人徵選活動至今已是第三年，主要發掘嘉義市55歲以上的中高齡者的各項才藝，不論靜態琴棋書畫，或是動態音樂表演、舞蹈、歌仔戲等，皆期望能展現出中高齡者於不同領域中的自我才能，為其創造生命價值。中心也期待藉由銀采達人的徵選，挖掘已逐漸消失的傳統技藝並將其再造價值，也期許透過中心的媒合與宣傳管道，讓更多人看見中高齡者自我價值的展現，精彩第三人生的樣態，翻轉大眾對於老的刻板印象。

弘道基金會指出，前二年中心已招募26位55歲以上有特殊技藝的中高齡者，招募類別有表演藝術類、綜合藝術類及其他技藝類：技藝專長分別有傳統樂器、管弦樂器、歌唱、歌仔戲、舞蹈、書法、花藝設計、手工編織、藍染、捏麵人、閩南語文學創作、押花、烙畫、造型氣球等，所招募之銀采達人依其特性專長可教學或現場演出，並由中心為其媒合適合傳承教學與演出的場域，增加交流分享機會。

橘世代生涯發展中心說明，今年與往年最大不同之處在於將複選舉辦在嘉義市文創園區藝術大道，期望此次入選者能在戶外大型公開舞台上盡情表現，也讓來往的民眾欣賞他們最完美的演出，同時，亦能透過本次的公開評選，展現出嘉義市對於活躍老化的推動與重視。同時，也會安排原有的銀采達人的技藝表演，讓他們有更多展現自我的機會。接下來，中心也將針對原有暨新入選的銀采達人辦理銀采達人培訓說明會，培訓課程除了表演口條、主持訓練等，也將透過數位科技3C產品的課程，讓銀采達人藉由全方面的學習，發掘並對大眾展現自我的優勢。期望透過中心一系列的學習安排，讓徵選而出的銀采達人，能發揮自身最大價值，也能有更多機會讓大眾看見不一樣的精彩老後。也歡迎各界與中心連絡，邀請銀采達人至各單位進行教學或演出，連絡電話:05-3103612。

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