台中公車撞死女高中生！司機喊「煞不住」　業者曝：年初才完成檢修

▲台中女高中生校門前遭公車撞死，業者出面回應了。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中嘉陽高中一名高職一年級的張姓女學生30日上午在過馬路時，慘遭公車猛撞，經送醫嗆就後，不幸傷重死亡。對此，公車司機供稱，當時下坡時煞車失靈，連踩好幾次都沒反應，才因此釀禍。不過，客運業者卻表示，該公車年初才檢驗完畢沒有問題，對於司機的說詞還要再了解。

這起事故發生在30日一早，事發當時張女正行走在斑馬線上過馬路，而一輛165號公車疑似是下坡時煞車剎不住，當場撞上張女，而張女倒地後當場失去生命跡象，緊急送醫被診斷出左邊氣血胸，腹部內出血、肝臟撕裂傷、骨盆骨折，搶救後仍宣告不治。

公車司機事後向警方供稱，當時下坡時煞車失靈，他連踩好幾次煞車都沒有反應，當下只有兩個選擇，一是公車去擦撞山壁，二是繼續往前開，但因車上還有4、50名乘客，他擔心擦撞山壁會釀成更多傷亡，只好繼續往前開，才因此撞上女學生。

對此，客運業者則表示，公車每半年會大檢驗一次，該公車年初才完成檢驗沒問題，6月會再檢驗，至於司機供稱煞車失靈的說詞，還要再了解。業者也提到，這名司機在公司已經服務超過8年，並無不良紀錄，且跟其他同事輪值165號公車，對路線相當熟悉，會發生此事故，感到相當意外，公司也會配合警方調查。

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