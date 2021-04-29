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驚！國1路竹段轎車夜撞「幽靈車輪」　車頭全毀3大1小送醫

▲國道1號南向338.2公里處，發生小客車撞擊不明車輛掉落於中、外車道上之大型車輛胎肇事，造成車上3大1小受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向338.2公里處，發生小客車撞擊不明車輛掉落於中、外車道上的大型車輛胎，造成車上3大1小受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向338.2公里處，4月28日晚間一部小客車由北往南行駛於中線車道，行經上述地點欲變換至外側車道時，撞擊不明車輛掉落於中、外車道上之大型車輛胎肇事，造成車上3大1小受傷送醫，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警方調查處理中。

▲國道1號南向338.2公里處，發生小客車撞擊不明車輛掉落於中、外車道上之大型車輛胎肇事，造成車上3大1小受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，4月28日深夜11時59分許，在國道1號南向338.2公里處，一部租賃自小客車由北往南行駛於中線車道，行經上述地點欲變換至外側車道時，撞擊不明車輛掉落於中、外車道上之大型車輛胎肇事。

▲國道1號南向338.2公里處，發生小客車撞擊不明車輛掉落於中、外車道上之大型車輛胎肇事，造成車上3大1小受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向338.2公里處，發生小客車撞擊不明車輛掉落於中、外車道上之大型車輛胎肇事，造成車上3大1小受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因事故車輛上之人員皆依規定繫妥安全帶，車內幼兒亦依規定乘坐兒童安全座椅，本案僅駕駛及乘客共3人受輕傷、男嬰未受傷，駕駛人酒測值為0.00mg/l。

▲國道1號南向338.2公里處，發生小客車撞擊不明車輛掉落於中、外車道上之大型車輛胎肇事，造成車上3大1小受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四大隊新市分隊分隊長許允弘說明案情。

國道第四大隊新市分隊及刑事組，據報前往現場勘查測繪蒐證，目前正積極調閱相關監視器全力偵辦，經調查確定後，將依相關法規處理。國蔡警察第四大隊呼籲用路人，在開車前務必確認全車人員繫妥安全帶，幼兒依規定乘坐兒童安全座椅以確保安全；行車上路前務必做好車輛車況檢查，如有車輛機械脫落以致類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款開罰，最高可罰新台幣6000元。
 

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