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F-35戰機雷達之母！　拜登提名「台灣科學家徐若冰」任國防副部長

▲▼徐若冰（Heidi Shyu）。（圖／翻攝美軍網頁www.army.mil）

▲徐若冰（Heidi Shyu）。（圖／翻攝美軍網頁www.army.mil）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國總統拜登今天提名出身台灣的徐若冰為國防部研發暨工程部副部長，並提名曾任勞工部副部長、前美國總統歐巴馬好友的盧沛寧出任駐聯合國改革與管理事務代表。

拜登今天公布多項人事案，其中包括在台北出生，曾擔任美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長的徐若冰（Heidi Shyu）出任國防部研發暨工程部副部長。

美國國防新聞報導，若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。徐若冰也將繼佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部次長的女性。

徐若冰曾任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席，也是美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士。曾獲美國國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章、空軍傑出平民服務獎。

有報導指出，徐若冰家學淵源，祖父為前空軍副總司令徐康良。徐若冰在國防部任職期間，主導包括匿蹤戰機F-35雷達研發等多項美國空軍重要專案，是少數在國防領域表現傑出的女性，也被外界尊稱為F-35戰機雷達之母。

此外，拜登也提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表，具大使銜。

盧沛寧是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在哈佛法學院的同學，歐巴馬任內擔任白宮內閣秘書長，曾共同主持白宮亞裔美國人與太平洋島民倡議（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders）。

2014年，盧沛寧獲提名出任勞工部副部長。

 
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