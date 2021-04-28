燈飾千金送LV包！網戀男傻付「6千關稅」　網友全歪樓：錢真難賺

▲陳男和詐騙集團網戀2個月。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

陳姓男子先前在交友軟體上認識一名女子，對方自稱是高雄一家燈飾的千金，現在在上海出差，不久後還送了LV包給他，但當時要他自行支付「關稅」，事後仍天天對他噓寒問暖，直到1個多月後才將他封鎖，讓網友歪樓笑說這6000元真難賺，「買2個月戀愛，不過份」。

陳男昨（27）日在臉書社團「爆料公社」發文訴苦，他透過tinder認識一名30歲曾姓女子，自稱家裡是做戶外燈飾的，單身4年多、交過1任男友，現在在上海出差，下個月才會回到高雄。

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▲對方常傳照片給他。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



陳男表示，2人認識沒多久，對方就送了一個LV包當做「見面禮」給他，但有約6000元的關稅要他自付。陳男在上月10日收到包包，事後曾女仍維持和他的網戀關係，頻頻關心、傳送生活照給他，近日終於等到曾女要回台灣了，不過卻在她告知抵達防疫旅館後，隔天就被封鎖。

陳男指出，曾女一直以來都說她人在大陸，翻牆用社群軟體不能視訊，在收件時還詢問送貨員款項是不是關稅，不過對方不知道，「期間我們還談了個甜蜜的網戀，我真的是白癡」，讓他直呼現在的詐騙集團太厲害，竟然還可以跟他談2個月的戀愛。

▲陳男付了錢，對方仍持續和他網戀一個多月。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



貼文引起網友熱議，而且多數人都認為，這個詐騙集團付出的時間和收到的錢「不敷成本」，紛紛表示「為了賺你六千多，陪你尬聊這麼久，也算有職業道德了」、「2個月才賺6000，詐騙現在也不太好賺」、「欸為了這6000，也太搞扛了」、「她挖了2個月才6000所以棄坑吧」。